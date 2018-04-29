梅克爾晤川普 貿易、伊朗問題仍無解

2018-04-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普甫在白宮接待法國總統馬克宏，廿七日緊接著會晤德國總理梅克爾。有別於川、梅前次會晤時的尷尬互動，兩人此次展現十足的溫情和友誼，可惜仍無法疏通貿易和伊朗核協議上的歧異。

梅克爾廿七日旋風式到訪白宮，不同於初次赴白宮時，川普疑似不想與她握手，川普此次親自在門口迎接，還主動與梅克爾握手、親吻雙頰，直言兩人的關係從一開始就很好，同時也祝賀梅克爾再次連任，形容她是「非凡的女性」，但親近程度仍遠遜於川普和法國總統馬克宏。川、梅兩人隨後展開兩個半小時的閉門會談。

德國最關切的問題是，美國對歐盟的鋼鋁產品進口關稅豁免期，即將在卅日屆滿，而川普若未予歐盟關稅永久豁免權，歐盟也可能啟動反制措施，一場跨大西洋貿易戰將無可避免。對此，川普在會後聯合記者會上，仍稱美、歐貿易關係「不公平」，必須謀求「互惠」，並指兩人已充分討論，也同意共同解決。一旁的梅克爾則露出時而嚴肅、時而疑惑的表情，最後僅說兩人已交換意見，但「最終會交由川普決定」。

針對川普痛批「糟糕」的伊朗核協議，梅克爾坦承協議「不盡完美」，但在與德黑蘭當局斡旋的過程中，這份協議如同「馬賽克拼圖的其中一塊」，必須由英、法、德、美等國合力完成，依然有堅守的價值。但川普仍未鬆口，是否會在下月十二日退出協議，或有無可能對伊朗動武，僅稱絕不能讓伊朗獲得核武器。

此外，川普也再次批評北約組織（ＮＡＴＯ），認為美國不該承擔其大部分的費用，要求「其他國家也應該多付錢」，亦即北約成員國須增加國防開支，至少須占各國每年國內生產毛額二％。梅克爾則承諾會增加國防預算。

彭博分析，法、德等歐陸兩大國領袖一前一後訪美，但不論是與川普「麻吉相待」的馬克宏，或者「公事公辦」的梅克爾，在關稅豁免權和伊朗核協議上，似乎都未能動搖川普的政策，因為川普對這兩項議題的強硬立場，正是其在國內受到基層選民歡迎的原因。由此可判斷，馬克宏和梅克爾接連功敗垂成，意謂著兩人對川普其實沒有太大的影響力。