中印邊境稍緩 印又擬設96警哨

2018-04-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度總理莫迪廿八日結束兩日訪中行程，在與中國國家主席習近平進行一連串非正式會談後，雙方同意降低兩國邊境緊張情勢，包括改善軍事上的溝通，以建立互信基礎；同時也將在經濟發展、反恐等方面加強合作，惟均未提及造成雙方不和的「一帶一路」計畫。值得注意的是，在莫、習會晤之際，印度政府出於戰略考量，準備在中印邊界設九十六個警察哨站。

莫迪廿七日抵達湖北省武漢市後，當日先與習近平進行三次會談，廿八日則繼續在當地名勝「東湖」一帶散步、品茗、乘船，隨後並舉行一對一午宴，兩日來相談次數多達六次。由於兩國去年才在邊境洞朗地區，因領土紛爭爆發軍事對立，習莫兩人此次異口同聲強調，在中印邊境維持和平安定相當重要，並決定分別對軍隊發布戰略指導原則，以尋求雙方軍隊在邊境事務上，建立互信和了解的基礎。

印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）指出，習莫兩人均具成熟和智慧，有能力透過對話和平解決兩國歧異。在領土主權爭議上，雙方也同意各派特別代表，共同找尋公平、合理、兩造都接受的協議。印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）另表示，兩國領袖將從戰略及長遠眼光，重新思考中印雙邊關係的發展。中國官媒新華社則指出，習近平盼與莫迪的會談「開啟中印關係的新篇章」。

此外，印度長期對中國「一帶一路」基礎建設計畫頗為不滿，尤其中方將在巴基斯坦控制、印度聲稱擁有主權的喀什米爾地區大興土木，更被新德里當局抨擊損及印度的利益。不過，中印雙方此次都未在聲明中多加著墨，僅強調習莫兩人同意就經貿、科技、氣候變遷和反恐等議題展開合作。

然而，印度時報指出，雖然習莫兩人相談甚歡，但莫迪政府仍在戰略考量下，準備於中印長達三四八八公里的邊境沿線，興建九十六個「印度西藏邊境警察」（ＩＴＢＰ）崗哨，以縮短哨站間距，有助於補給及強化監控中國軍隊的能力。相信此案很快就會獲得批准，預計兩年內竣工，屆時將有二七二個哨站。一名內政部官員強調，此為印度研擬數年的國內安全政策，並非刻意挑戰中方。