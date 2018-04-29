暴君變歐巴 幽默金正恩擄獲人心

2018-04-29

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕數百萬計的南韓民眾，廿七日緊盯歷史性的兩韓領袖高峰會實況轉播，對於多年來被視為瘋狂暴君的北韓領袖金正恩，竟然笑容滿面、幽默友善，許多南韓人皆大表意外。南韓統一部前副部長金炯錫指出，這是金正恩在國際舞台上的處女秀，為了爭取國際社會合作，重建經濟，他需要呈現柔和正派的領袖形象。

卅四歲的金正恩時常展現荒唐殘暴的一面，他下令殺害同父異母兄長與親姑丈，以鞏固政權。然而，廿七日他展現迥異一面。卅四歲的首爾教師李淑京（譯音）說：「我只在媒體上看過他，他神情僵硬地現身核子據點或政治活動，但他迎接文總統時，實際上相當友善有禮。」廿四歲的策展人崔炫峨（譯音）表示：「我聽金正恩說笑話，讓我理解他也只不過是人。」

南韓官員透露，文金會時，金開玩笑對文說，北韓的清晨飛彈試射可能多次吵醒文，他保證以後不會了。他也說，南韓的高速鐵路讓他印象深刻，相較之下，文可能會感覺北韓的鐵路系統「不方便」，罕見坦承北韓建設落後。金甚至提到脫北者與延坪島居民，二○一○年北韓砲擊該島，造成兩名南韓軍人喪命。他說：「我知道他們擔心北韓軍方可能隨時砲轟他們，他們對我們的會面寄予厚望。」

在訪問南韓的十二小時期間，金正恩行動時有點氣喘吁吁，甚至在道別音樂會上打起瞌睡。高麗大學北韓研究教授林載淳說：「我們看到的是完全不一樣的金正恩，他證明自己只不過是位尋常人，而非完人。」

一些南韓民眾覺得金正恩有點可愛，對他的瑞士腔朝鮮語感到好奇。地方記者呂實與（譯音）表示：「多數南韓人或許首次聽聞金正恩的聲音，我覺得他說話的方式很友善，像是鄰家友人。」卅二歲的家庭主婦金暻娥（譯音）說：「看到他說起像冷麵而非核武或戰爭等一般事物，感覺新鮮。」上班族楊海拉（譯音）表示：「他看起來很友善，像一隻泰迪熊。」