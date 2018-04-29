板門店宣言能否落實 要看老美臉色

2018-04-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕歷史性的兩韓史上第三次峰會於廿七日落幕，替朝鮮半島開啟和平之窗，但英國「經濟學人」雜誌分析，峰會的成果空泛，缺乏北韓放棄核武、無核化的時間表，顯示朝鮮半島和平仍得視之後美國總統川普與北韓領導人金正恩的川金會成果而定。此前與美國駐南韓大使一職擦肩而過的美國喬治城大學教授、前白宮官員車維德（Victor Cha）也對南韓韓聯社表示，這次的兩韓峰會清楚顯示，要想實現兩韓領導人設定的目標，美方的角色至關重要。

經濟學人指出，南韓總統文在寅與金正恩演出的雙人舞華麗又嫻熟，共同發表的「板門店宣言」寫道，兩韓「確認透過棄核，實現無核化的共同目標」。但南韓前總統盧武鉉與北韓前領導人金正日，二○○七年亦曾在兩韓史上第二次峰會簽署「一○‧四宣言」，內容也曾提及北韓核子問題。金正恩之父金正日卻於○九年五月份又一次核試，連宣言上簽名的「墨水都還沒乾」，他就背棄承諾，而金正日父子都視核武為金氏政權存續的關鍵。

美國紐約時報則分析，「文金會」為金正恩與美國總統川普的「川金會」做好準備，金此次又暗示，若價碼合適，核武問題並非沒有商量的餘地。問題在於，他是否真的準備成交？討論和無核化其實是兩回事，在一九九二年生效的「朝鮮半島無核化共同宣言」中，北韓亦曾做過同樣承諾，惟其中內容幾乎無一兌現。金正日與布希達成兩項協議，當時北韓手中沒有任何核武，如今卻可能已擁有二十到六十枚核彈頭。

紐時警告，這代表川普面臨的挑戰愈來愈大，他與金正恩會晤時，必須制定實際拆除核武、運走北韓儲存的核彈原料鈽、鈾並加以檢查的過程，這將是空前繁複的稽查行動之一。與北韓有過許多談判交手經驗的南韓前外長韓升洲指出，和平進程能替金正恩帶來好處，他的目標在於放寬國際社會對北韓的制裁、吸引大量外資、讓北韓做為核武國家的地位成為既成事實。

文金會當天正是美國國務卿龐皮歐第一天上任，他此前曾密訪平壤，試探金正恩無核化的誠意。龐皮歐廿七日表示，「確實感受到他（金正恩）是認真的」。但龐強調，從歷史看來，許多承諾許下後卻又遭打破。若川金會成功，對全球是好事，若失敗，川普將離席，國際間也會持續施壓北韓。