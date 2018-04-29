川普肯定兩韓會「美國不會被玩弄」

2018-04-29

〔駐美特派員曹郁芬、編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿七日恭喜南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩完成歷史性峰會，「我們對於文在寅與金正恩表達朝鮮半島完全去除核武的目標感到鼓舞。」他說，未來數週將與金正恩會面，「我們期待，也希望會是有成果的。」他展現自信，強調美國現在的領袖已經不同，「我們不會再被玩弄」，也認為「他（金正恩）並不是在玩弄我們」，「我感覺他們以前從來沒有如此急切地想要達成協議」。

文金會隔天，北韓黨、官媒就以罕見的速度和大篇幅報導相關消息。廿八日的北韓勞動黨機關報「勞動新聞」共六個版面，相關新聞和照片就佔了四個，圖片達六十一張。其中，頭版頭條照片用的是文、金歷史性一握，大標題寫道，「開啟民族和解團結與和平繁榮新時代的歷史性會面」，光頭版就用了十五張照片，並在第三版將板門店宣言全文刊登。

北韓官媒大報 南韓反應兩極

在南韓主流媒體部分，保守派大報「朝鮮日報」廿八日社論寫道，板門店宣言對修補此前冰封的兩韓關係有正面幫助，但在無核化上仍有待努力。相較於二○○五年達成的協議，平壤當時承諾朝「全面、不可逆且可查證的」無核化目標邁進，這次算是「開倒車」。另一家保守派大報「中央日報」亦在頭版頭條新聞中提到，金正恩仍未公開就無核化的內涵、時間表和方式表態。文在寅所屬的執政黨「共同民主黨」，在聲明中讚許文金會創下「歷史成就」；反觀保守右派的政治人物，則批評板門店宣言未能令北韓做出棄核的明確承諾。

川普廿七日下午在白宮東廳與來訪的德國總理梅克爾舉行共同記者會時，主動提及兩韓峰會，並做出上述表示。他說，與金正恩的會面地點已縮小至二選一，美國尋求未來一個和平、繁榮與和諧的朝鮮半島，但他不會犯過去政府的錯誤，在追求這個目標的同時，對北韓施加最大壓力的政策會持續，直到北韓去除核武。他說，期待與金正恩的會面，「應該會是件大事」。

川金會地點 縮至二選一

川普說，歐巴馬總統曾告訴他，北韓會是他最大也最難的問題。接著他開始批評過去歷任政府都沒有處理好北韓核武問題，把燙手山芋留給他，但他會解決的。他說，過去廿五年來處理北韓核武失敗的人，竟然要批評他的政策，「但我們做得很好」。川普又再次感謝中國國家主席習近平在美中貿易談判時，仍於北韓核武問題上採取強硬行動，他希望獲得對美中有利的成果。

川普廿八日推文稱和文在寅就川金會進行了長時間且非常好的談話，事情進展得非常順利，正在敲定與北韓會談的時間及地點；也把目前正在進行的協商告知了日本首相安倍。