2018-04-28

南北韓領袖高峰會27日在兩韓邊境板門店「和平之家」登場，南韓時間上午9點29分（台灣時間8點29分，以下為南韓時間）北韓領導人金正恩跨越分隔兩韓的軍事分界線正式踏上南韓領土。會談後雙方共同簽署並聯合發表《關於實現半島和平、繁榮、統一的板門店宣言》。

9點29分

北韓領導人金正恩步出統一閣，走向軍事分界線，並與南韓總統文在寅握手。隨後金正恩跨越軍事分界線踏上南韓領土。文在寅於交談時向金正恩表示：「我何時有機會到訪北韓呢？」金正恩回道：「或許現在正是你進入北韓領土的好時機？」隨即便牽起文在寅的手跨越軍事分界線進入北韓側。隨後才步向南韓側的板門店廣場。

9點35分

文、金兩人一同檢閱南韓三軍儀仗隊。儀仗隊演奏傳統民謠阿里郎，考慮兩國特殊關係，儀式並未奏國歌、升國旗及鳴放禮砲。

9點42分

金正恩與文在寅徒步走向和平之家，金正恩在留言簿上寫道：「新的歷史從現在開始，和平的時代立於新的起點」。隨後兩人一起欣賞會場牆上懸掛的南韓著名畫家申璋湜的作品《從上八潭俯瞰金剛山》，金剛山是朝鮮半島名山，象徵南北韓的和解。

10點20分

會談正式開始，金正恩表示，希望此次峰會代表兩韓關係重新開始。金正恩並稱呼文在寅為總統。文在寅則稱金正恩為金委員長，他說：「今天有一整天的時間對話，可以把過去11年沒談的話彌補過來。」

10點34分

金正恩說：「我徒步200公尺跨越南方，其實很容易，兩韓並沒有阻礙，話雖如此，我們還是花了11年才走到這一刻。很多人期待這一天到來。」文在寅則說，當他跨過分界線時，表示這道分離的象徵如今成了和平的象徵。

12點左右

「文金會」的上午會談結束。金正恩搭上賓士座車返回北韓用中餐，座車旁有10多名維安人員以小跑步方式沿路護衛。

12點20分

青瓦台發言人尹永燦向記者簡報上午的會談，他表示進行100分鐘的會談氣氛十分融洽，對於過去一年頻試射飛彈，迫使文在寅清晨召開國安會議，金正恩當面致歉，稱「以後不會再一大清早打擾你睡覺」。

16點27分

文在寅與金正恩共同種下和平之樹，樹前立碑刻上雙方領導人姓名，以及「種下和平與繁榮」字句。種樹的泥土來自南韓漢拿山與北韓白頭山，並以南韓漢江和北韓大同江的江水灌溉，有兩韓水土合一，作為南北韓和解的象徵。隨後金正恩、文在寅進行約30分鐘的私下談話。

18點整

兩韓領袖簽署共同宣言，宣稱要為正式終結韓戰共同努力，一致確認實現朝鮮半島無核化的共同目標。簽完文件後兩人高舉雙手、擁抱。金正恩用的筆大有來頭，與1990年東西德合併簽署文件時用的筆同款。

18點20分

兩位第一夫人到達現場，金正恩夫人李雪主一身粉紅，文在寅夫人金正淑一身粉藍，金正淑親切摟著李雪主進入和平之家，準備參加晚宴。這是史上兩韓領袖偕夫人首次共同會面。晚宴在當地晚間八時結束，為「文金會」畫下完美句點。當地時間約晚間九點半，金正恩夫婦搭車北返。

（文：編譯羅綺／圖：彭博、路透、法新社、美聯社）