兩韓交鋒 服裝、互動處處心機

2018-04-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕兩韓峰會二十七日共歷時約十二個小時劃下句點，設在南韓高陽市的峰會新聞中心，就吸引南韓及全球三千多位記者進駐。南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩莫不把握這次良機，從服裝、肢體語言到峰會會場「和平之家」擺設的畫作、桌椅，隨處可見兩韓在外交宣傳上的用心。

紐約時報報導，當天文金兩人在兩韓邊界上一起跳的舞步雖早就精心策劃、多次排演，但仍出現讓人意外的小插曲。尤其兩人剛見面時，文在寅笑著問金正恩，「今天您來南邊，那我何時能去北邊？」金隨即回以，「現在就去如何？」文雖略顯意外，但隨即欣然與金牽手跨越停戰線，在北韓土地上停留約十秒。紐時認為，此畫面顯示，兩韓皆深知藉機上演一齣政治大戲所能獲得的國際宣傳效果。

文金政治大戲 宣傳效果佳

雙方也了解，這次會晤的公開場合將透過電視轉播，呈現在世人眼前，六十五歲的文在寅戴細邊眼鏡、穿深藍色西裝、打淺藍色領帶，而淡藍色正是稱為「統一旗」旗上朝鮮半島地圖的顏色，展現他對兩韓統一的期待，與戴著圓框眼鏡、穿黑色中山裝的卅四歲金正恩，在穿著打扮上互別苗頭。金正恩並藉由在文金會期間仍不改其招牌穿著，告訴北韓人民，即便他身處「敵境」，依然堅持其理念，未忘卻自己的祖父、北韓國父金日成與父親、北韓前領導人金正日。

南韓此次並安排文金兩人檢閱身穿傳統朝鮮王朝士兵服飾的傳統儀仗隊，因為在朝鮮於十九世紀遭日本併吞前，韓國仍是一個統一國家。和平之家內的朝鮮半島風景畫作也有學問，在峰會前夕，南韓方面刻意掛了一幅金剛山的圖畫，這座名山雖位於北韓境內，卻距離兩韓邊界不遠，對兩韓人民來說，都是重要的傳統象徵。

另外，文金兩人的隨行人員中，都有軍方將領，北韓軍總參謀長李明秀、人民武力部部長朴永植都向文在寅敬禮，然而相當於南韓聯合參謀本部議長鄭景鬥僅與金握手。分析認為，在兩韓於軍事上依然敵對的情況下，鄭身為參謀總長，向敵軍最高統帥敬禮不合情理。