文金會北韓雙嬌 李雪主壓軸

2018-04-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南北韓領袖文在寅和金正恩廿七日的峰會取得豐碩成果，晚間在板門店南韓轄區「和平之家」登場的酬賓晚宴，則讓全球見證極為罕見的兩韓「第一家庭」同台亮相、和樂融融的畫面，尤其李雪主繼上月底陪同金正恩出訪中國，在國際外交舞台初登場後，再次陪同夫婿出席外訪活動，更確立其北韓第一夫人地位，與金正恩胞妹金與正同為北韓外交場合的兩大「嬌點」。

「文金會」的最後一場重頭戲為南韓方宴請北韓方，青瓦台首席秘書尹永燦午間才正式宣布，北韓第一夫人李雪主確定傍晚抵達板門店，與夫婿金正恩及南韓總統文在寅、夫人金正淑同桌享用晚膳。韓聯社指出，聯合晚宴於當地晚間六時卅分在「和平之家」三樓登場，一襲淺藍色套裝的金正淑早一步抵達會場，迎接身穿粉紅色套裝、擦上粉紅色唇膏和眼影、帶著黑色手提包出席的李雪主，李還與兩韓官員握手、合照。

兩韓第一家庭 互動熱絡

值得注意的是，兩韓「第一家庭」彼此親切握手，並熱烈寒暄。文在寅當面向李雪主表示：「我們（文金二人）在一天內建立堅定的友誼。」李雪主則回道：「當我丈夫向我表示，早上的會談很真誠、很棒時，我真的感到很開心。」而當金正淑表示，從轉播中看到文金二人交談時，「我的心臟砰砰跳。」金正恩還驚訝地說：「我們（文金二人）刻意避開攝影機，沒想到都被拍下來，還出現在電視上了。」金正恩最後則強調：「我確信峰會很成功。」

第一夫人 都有音樂背景

路透和法新社指出，據信年近三十的李雪主二○○五年曾以啦啦隊員身分，赴南韓為參與亞洲田徑錦標賽的北韓選手助陣，並曾擔任北韓「銀河水管絃樂團」主唱；而現年六十三歲的金正淑，也曾是首爾市立合唱團成員，兩位第一夫人因此在「音樂」上有難得的交集。李雪主○九年與金正恩結為連理，並於一二年公開婚姻關係，據傳目前育有三名子女。李雪主在「文金會」壓軸登場，打破外界極少見到北韓現任領袖妻子的前例。

此外，北韓計派出二十六人出席，包括北韓憲法上的國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，以及三池淵管絃樂團團長玄松月等；南韓則有三十二人與會，包括執政黨共同民主黨黨魁秋美愛、曾赴平壤演出的國寶級歌手趙容弼等。兩韓均安排人員到場展示藝術表演，包括分別用奚琴和玉流琴合奏多首歌曲，象徵和諧共鳴。晚宴在當地晚間八時結束，為「文金會」畫下完美句點，金正恩也隨即返抵北韓。