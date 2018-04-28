北韓和解破冰 日陷「落單」窘境

2018-04-28

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕南北韓領導人二十七日在板門店舉行峰會，美朝峰會也可望於六月上旬舉行，中朝韓美相繼演出和解破冰戲碼，唯獨日本至今尚未確定能否與北韓舉行會談，顯有被孤立的疑慮；但若就過去經驗及未來長期發展來看，日本很難被排除在外，接下來就要看安倍政府如何記取過去的教訓，並運用手中籌碼，達成日本希望的結果，也就是在北韓綁架日本人問題取得進展。

「北韓綁架日本人問題」指的是一九七○到八○年代，北韓特務在日本及歐洲綁架至少十七名日本人，過去小泉政府與現在安倍政府對此均相當重視，將人質問題的解決列為日朝關係正常化關鍵。過去日朝曾就人質問題進行談判，但從不被國際列主要戲碼，所以這次南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩發表的「板門店宣言」，未將人質釋放問題列入，不令人意外。

解決人質問題 日朝關係正常化關鍵

過去北韓多次與西方陣營進行和談，日本從來不是主角，不過北韓透過談判換取經濟上援助，日本卻從未缺席；二○○二年及○四年小泉政府時代，與北韓舉行過兩次會談，提供二十五萬噸糧食及一千萬美金醫藥品等人道物資，換取到北韓承認綁架日本人問題的存在，並救回了五名日本人質。北韓若想擺脫對軍事力的依賴，進行經濟的改革，必然需要日本的協助，這也是日本無法被排除於外的主因之一。

不過，基於北韓過去多次毀約的不良紀錄，日本政策研究大學院大學教授道下德成也建議，未來進行日朝交涉，不要貪圖重大交易，因為交易太大，失敗的風險也愈大，應該一步一步；尤其在日本人綁架問題上，不是像之前那樣一口氣要釋放所有人，而是以個案一一突破，不然又可能重蹈覆轍。