「祝福兩韓人民」川普：韓戰要結束了

2018-04-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕對兩韓舉行峰會，美國白宮表達祝福，希望會「達成未來的和平進展」，總統川普二十七日推文指出，好事正在發生，但時間會證明一切。韓戰要結束了，美國及其偉大人民，應該為此感到驕傲。川普也強調，別忘了他好友中國國家主席習近平給予美國的偉大幫助，尤其在北韓邊界問題上。

白宮二十六日發表聲明指出，美國對兩韓人民表示祝福，希望兩韓峰會將使整個朝鮮半島朝未來的和平與繁榮邁進。美國感謝盟邦南韓的密切協調合作，為接下來幾週的「川金會」做準備。白宮同時公布新任國務卿龐皮歐與北韓領導人金正恩日前相見的握手照片。

北京：一笑泯恩仇 有利半島穩定

川普二十六日在接受福斯新聞頻道訪問時表示，他對北韓採取強硬途徑，之後同意與金正恩接觸，美國在沒有絲毫讓步情況下，金正恩就在川金會談前做出讓步，降低了核戰風險。

另一方面，中國外交部發言人華春瑩二十七日引述文壇鉅子魯迅的詞句「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，形容兩韓和解。峰會落幕後，中國外交部發言人陸慷表示，中方對峰會成果有利和解、合作與半島和平及穩定，表達歡迎和祝賀。

日本首相安倍晉三則就兩韓領袖發表共同宣言一事表示歡迎，讚許這是積極動向，強烈希望對北韓採取具體行動，將關注其今後動向。日本官房長官菅義偉則強調，兩國首腦展開嚴肅討論，日方期待積極討論解決綁架、核武與彈道飛彈等諸多懸而未決的問題，會談後日韓將密切合作。

俄羅斯則讚揚兩韓歷史性峰會為非常正面消息，總統普廷長期以來都提倡兩韓直接對話。