人肉盾牌護金「螞蟻也難穿越」

2018-04-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕平壤領導人金正恩二十七日在十多名隨扈的圍繞護送下，走向軍事分界線，與南韓總統文在寅進行歷史性握手。這群體格、槍法、武術甚至長相皆是萬中選一的隨扈，隸屬北韓軍事單位「護衛司令部」，主要任務是確保領袖安全。一名脫北者指出，北韓領導人的安全防護網堪稱全球最嚴密，「即使是一隻螞蟻，也難以穿越」。

領袖維安 全球最嚴密

金正恩二十七日下午出席與文在寅的植樹典禮。十多名穿著西裝、打著藍白條紋領帶的隨扈形成人肉盾牌，在他的賓士座車兩旁跑步護駕，景象令人震撼，讓採訪峰會新聞的四十一國近三千名記者驚嘆連連。

北韓領袖的維安程度堪稱全球之最，外籍人士若出席領導人將在場的任何活動，都必須事先通過好幾個小時的維安程序，同時交出手機等所有電子產品。曾參與北韓前領導人金正日維安細節的脫北者李永國（譯音）在他二○一三年的回憶錄中也提到，多達六種不同層級的安全護衛，保護領袖進行軍事單位、工廠或農場的視察之旅。

據稱，金正恩的維安安排甚至比其父更嚴密。二月間慶祝朝鮮人民軍建軍七十週年的閱兵典禮上，有三種專門保護金正恩的安全部隊參與閱兵。在金正恩的妹妹金與正於平昌冬奧期間訪問南韓時，也可見識到金氏「王朝」的維安排場：她身邊總是有留著平頭、戴太陽眼鏡與耳機的高大保鑣陪同。