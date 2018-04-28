兩韓終止敵對… 統一恐仍黃粱一夢

2018-04-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕兩韓板門店宣言強調要促進朝鮮半島和平、繁榮、統一；然而，經濟、政治的深刻差異致使南韓支持統一的民意下滑，同時，北韓領導人金正恩不太可能接受和平統一的必要妥協，南韓也不可能接受鞏固金政權的任何協議，加上維持北韓做為獨立國家以及美韓同盟的緩衝對中國有利，兩韓的統一，恐將僅是黃粱一夢。

南韓支持統一民眾漸下滑

南北韓皆將統一銘刻於憲法中，北韓更將統一定調為「國家最高任務」，一如南韓有統一部，北韓也有祖國和平統一委員會。據路透統計，自二○一○年以來，北韓國家媒體提及統一的次數超過兩千七百次；而之前的二○○○年、○七年兩韓領袖高峰會，統一是關鍵議題。一些人也深信，一九九○年東西德的統一，可以成為兩韓借鏡的統一模式。

但分析家認為，至少在南韓，統一越來越被視為不切實際的想法。首先，南韓已成為經濟實力雄厚的活潑民主政體，而北韓則是被金氏家族嚴密控制的貧窮孤立國家。其次，有別於東西德，兩韓的分裂是基於骨肉相殘的內戰，迄今彼此都未正式承認對方。最後，兩韓統一的經費估計最高達五兆美元，幾乎將拖垮整個南韓。

不同於過去一些南韓領袖，在北韓政權垮台並加以併吞的假設上提出其統一計畫，文在寅則強調和解與和平共存。他去年七月提出「朝鮮半島和平倡議」，其中三要件為：無意北韓垮台、不追求併吞統一、不追求人為方式統一。

韓國統一研究院調查也顯示，五十八％南韓民眾認為必須統一，該數據從二○一四年的近七成明顯下滑；另一份一九六九年的官方調查顯示，九十％民意支持統一。三十五歲上班族朴鍾昊（譯音）說，南韓承擔的統一代價太大，「我強烈反對統一，我不認為僅因同文同種就應該統一。為了緩解敵意，政府應該承認北韓是鄰國，一如中國或日本」。

韓國問題專家布林（Michael Breen）指出，長久而言，放棄完全統一的呼籲或能讓兩韓修補關係，他說：「統一被當作是浪漫的民族夢想，然而，這個夢事實上是問題之源。」