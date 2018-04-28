北韓允無核化 如何落實難度高

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅在板門店宣言中表示，「朝鮮半島完全無核化是雙方共同目標」，分析認為，美國長期以來對朝鮮半島問題的目標之一，即北韓「完全、可驗證且不可逆轉」裁武，這次北韓領導人首次明確承諾致力「完全」無核化，對即將來臨的美國總統川普與金正恩峰會而言是個好兆頭，為川、金會奠定基礎。不過，接下來如何落實，才是真正困難的工作。
完全無核化 金正恩釋善意
金正恩過去在核武問題上，僅止於承諾致力於父祖輩遺願：實現半島無核化；這次同意使用「完全」一詞，可視為精心安排要展現有別於過去，釋出善意。此外，只有解決核武問題上有進展，才能真正落實宣言中種種承諾，尤其是經濟合作計畫。因此，這份宣言增加川金峰會能談出好結果的希望。
英國衛報指出，峰會成果是金正恩與文在寅的一大政治、外交勝利，也會令中國政府滿意，但對川普來說，或許是一大問題。峰會宣言無助平息美國對金正恩在玩兩面手法的懷疑，兩韓領導人展露令人意外的友好，或許將使川普受到盟邦更大壓力，要收斂他向來咄咄逼人、時有好戰論調的立場，並且做出撤回駐南韓部隊等讓步。
慶南大學遠東研究中心教授金東燁說，金正恩想要表現出他是一名說到做到的人，他的努力看來已達成有意義的進展。高麗大學北韓研究教授柳浩烈表示，「兩韓可擘畫未來，但是，不解除制裁，就無法實行這些計畫，北韓必須為解除制裁鋪路」。
前兩次分別於二○○○年和○七年舉行的兩韓峰會，也都有類似的承諾，但協議目標最終淪為空談。華府智庫「科學暨國際安全研究所」主席歐布萊特表示，如今這份宣言的規模和雄心都「令人屏息」，但除非訂出「堅實基礎」讓北韓以可驗證的方式裁武，否則宣言中其他承諾「都只是願望」。
分析家先前警告，北韓可能藉由把華府拉進削減核武談判拖延棄核，為了防範這一點，南韓官員透露，正與美國設法說服北韓同意完全棄核具體時程：最遲不晚於川普這一任任期結束，即二○二一年初。
南韓國防研究院安保戰略研究所高級研究員金哲宇表示，這次宣言沒有提到駐南韓美軍，「是要留給美國與北韓會談」；宣言提到兩韓同意力促與美國、中國三方或四方會談，「反映北韓尋求與中國維持良好關係」。柳浩烈認為，文、金矢言致力完全去核，也意謂著「北韓在要求美軍撤出、暫停所有軍演，沒做到這兩點，就會讓北韓有理由發展核武」。
至於正式結束韓戰，南韓學者李熙玉說，「宣言」象徵意義較多，較易達成，停戰條約就需要中國、美國等參戰國參與，會比較難達成，因此距離完全結束戰爭狀態尚早。