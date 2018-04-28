2018-04-28

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿七日報導〕美國白宮廿七日宣布，總統川普將在七月十三日訪問英國，但這次訪問可能不被完全定位在原英國首相梅伊所發出的「國是訪問」邀請級，英方強調原「國是訪問」邀請仍算數，也就是川普未來可能再來一次正式的國是訪問。川普此行很可能會被安排會見英國女王伊莉莎白二世。英國反川普人士已經揚言發動大示威，考驗英國官方的維安跟川普的耐心。

英國首相府原計畫與美方共同發布川普訪英的消息，但川普的發言人桑德絲又先說漏嘴，讓英方只好事後「承認」有此計畫。這次川普訪英被安排在北大西洋公約組織高峰會後，也就是川普和首相梅伊會先在布魯塞爾的會議上碰面。

川普從競選時期的言行到上任後的旅行禁令、轉推英國極右派「英國優先」的反伊斯蘭影片等行徑都讓反川普訪英的聲浪高升，拒絕川普訪英的連署超過一百八十六萬人。包括許多名人都公開反對此行。國會下議院議長貝爾考（John Bercow）更明白表示不會贊成川普在訪英時到國會發表演說。

反川普陣營已經開始動員，國際特赦組織英國分部主任艾倫（Kate Allen）就表示，該組織會和數千反對人士上街抗議。由「阻止川普（Stop Trump）」和衛報專欄作家瓊斯（Owen Jones）發起的「抗議川普訪問」臉書活動，已有約三萬人表示會出席參加抗議。英國官方尚未宣布川普在英的訪問地點，以免群眾過早安排集結抗議。有消息指出保守黨人士建議川普應該多走訪蘇格蘭，盡量減少在倫敦現身以免直接面對抗議活動。