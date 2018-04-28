印度總理莫迪破冰訪中 「中拉攏印牽制美」

2018-04-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度總理莫迪廿七日抵達中國湖北省武漢市，預計兩天內與中國國家主席習近平舉行六輪「非正式會談」。這是兩國去年在邊境洞朗地區軍事對峙後，謀求互信極為重要的戰略溝通機會，預計談及攸關區域利益的邊界和貿易紛爭，包括中國與巴基斯坦關係、中國「一帶一路」計畫等，兩國今後的外交政策走向備受矚目。

莫迪廿七日凌晨搭乘專機抵達武漢後，下午與習近平一同參觀精品文物展，允諾加強兩個文明古國交流互鑒、和諧共處及對話。外電報導，莫迪先在湖北省博物館會晤習近平，接著在下榻的省迎賓館第二度會談，並在晚宴後第三次會談。廿八日，習莫二人還將進行至少三次會談，包括在「東湖」岸邊漫步，以及乘船及共進午餐時，且僅由翻譯陪同，盼雙方談話得以開誠布公。

中印去年軍事對峙後謀求互信

莫迪在行前指出，將與習就雙邊和全球重要議題交換意見，討論兩國的發展願景和優先事項，尤其將從戰略角度審視兩國關係的長遠發展。中國外交部發言人陸慷日前則表示，盼此次會談有助修復兩國互信，並創造兩國間的「融洽氣氛」。部分消息透露，由於此次非正式會談，兩國不一定會簽署重要協議，也預計不會發表聯合聲明，但雙方仍可能分別發布會談成果的官方聲明。

英國倫敦國王學院國際關係教授潘特認為，這場會談是「新德里當局觀察兩國是否能拋開過去、重建關係」，尤其隨著印度明年將舉行國會大選，莫迪亟欲改善正處於低點的中印關係。

事實上，中印自一九六二年因邊境領土主權爆發戰爭以來，一直互相敵視及猜疑。中國近年在南亞國家推動「一帶一路」計畫，更被印方質疑是「圍堵印度」、壓縮印度的利益。

中方減緩與美貿易緊張關係

華爾街日報則分析，由於北京與華府正因貿易問題產生摩擦，習近平此時若能成功拉攏印度，以印度市場來彌補美國市場的損失，可減輕中方的外交壓力。中國共產黨旗下智庫「中國改革論壇」印度學者馬加力也指出，中國需要「周邊國家保持穩定」，如此一來，習近平方可投注更多心力於改善貧窮、復興經濟等國內問題。此外，北京當局也無法坐視印度加入美國的「印度—太平洋戰略」，與日本、澳洲等亞太國家一起防堵中國。

中印去年在邊境洞朗地區的軍事衝突，加深外界對於印度與美國聯手對付中國的印象。不過，印方今年以來多次向中方示好，包括冷落西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，以及莫迪二度訪問中國，包括六月計畫赴中國青島市參與上海合作組織（SCO）峰會，都意味中印最高級別對話有重大突破，也暗示印度對中國的外交政策可能改弦易轍。