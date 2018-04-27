長期服藥抗鬱 失智風險增3成

2018-04-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕「英國醫學期刊（ＢＭＪ）」二十五日發表的最新研究指出，長期服用對抗憂鬱症、帕金森氏症和尿失禁問題的「抗膽鹼藥物」（anticholinergics），可能使罹患失智症風險增加三十％。科學家建議，醫生應警告病人這項風險，可以的話應考慮停止或減少開立此類藥物。

英國東安格利亞大學（ＵＥＡ）分析該國臨床實務研究數據中，於二○○六年四月至二○一五年七月間確診的逾四萬名失智症病患，其年齡介於六十五至九十九歲間。研究人員檢視上述患者四至二十年來的抗膽鹼藥物服用量，並與近三十萬名對照組人士進行比較，以釐清該藥與患病間的關聯。

統計顯示，在二千七百萬次的處方中，約有九％失智症病患曾服用抗膽鹼藥物，對照組則約六％。一般人罹患失智症的風險約為十％，研究發現，長期服用此類藥物的人們失智症罹患風險增加至十三％，也就是罹病風險上升大約三十％。

抗膽鹼藥物旨在阻止神經傳導物質乙醯膽鹼的作用。二○○九年研究顯示，美國二十至五十％成人服用此類藥物，以治療神經、精神病、胃腸道、呼吸及肌肉等問題。英國則有三十四至四十八％成人服用。常見抗抑鬱劑阿米替林（Amitriptyline）、度硫平（Dosulepin）及克憂果（Paroxetine）都屬於此類藥物。

研究主筆薩瓦表示，全球有超過五千萬人飽受失智症之苦，估計在二○五○年前將達到一．三二億。二○一五年的一項研究曾顯示，大量服用抗膽鹼藥物的患者，十年期間失智症罹患率增加五十四％，但薩瓦團隊進行的是首個針對不同抗膽鹼藥物的研究，以檢視個別差異，其中胃腸道抗膽鹼藥物與失智症間未發現關聯。

抽菸、社會孤立風險更高

研究共同作者、英國阿斯頓大學臨床藥劑學學者梅德曼強調，基於這次發現，應停止或減少開立部份抗膽鹼藥物。但研究也提醒，雖然罹病風險增加三十％很嚇人，但失智症受生活方式影響更大，諸如抽菸、社會孤立和不運動，可增加罹病風險四十至六十％。