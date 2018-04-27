匿跡32年 美國金州殺人魔落網

2018-04-27

性侵50人並殺害12人

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國加州檢警二十五日指出，擁有「金州殺人魔」等封號的七十二歲嫌犯迪安吉羅（Joseph James DeAngelo）已經落網，他涉嫌於一九七○至八○年代於加州性侵五十人、殺害十二人，犯案期間可能具警員身分，但他自一九八六年後就不再犯案，令相關案件成為懸案。檢方透露他們是利用ＤＮＡ證據確定嫌犯身分，但拒絕說明線索來源。

犯案期間 可能具警員身分

加州檢警表示，執法人員於上週起開始關注迪安吉羅，從他丟棄的物件上取得ＤＮＡ樣本，隨後確定他是凶嫌，於二十四日在他家中予以逮捕。他涉嫌於沙加緬度郡及文杜拉郡等地殺害四人。他目前至少面臨四起謀殺指控，檢方尋求處以死刑。

另外，迪安吉羅也是「東區性侵犯」、「暗夜尾隨者」及「維沙利亞劫掠者」等懸案嫌犯，涉嫌於加州十郡犯下多起案件，作案時會持械蒙面，於夜晚從窗戶潛入民宅，受害者年齡從十三至四十一歲不等。他曾綁住男性受害者，將碗盤疊在他的背上，然後當面性侵他的妻子，威脅他碗盤掉落就要將兩人殺害，之後再把屋內財物搜刮一空。

高中畢業後從軍 打過越戰

資料顯示，迪安吉羅於一九六四年高中畢業後加入美國海軍，曾參加越戰，退伍後於加州州立大學取得學位。辦案人員推測，迪安吉羅於七六至八六年間犯下這些案件，他於七三至七六年間在加州埃克塞特市擔任警員，當時當地竊案頻傳，矛頭指向「維沙利亞劫掠者」。之後他轉調至奧本市，當地三年間傳出包括兩起殺人案在內的五十起犯罪，凶手指向「東區性侵犯」。他在七九年間因偷竊錘子及犬用驅蟲藥，遭到開除及罰款一百美元。

鄰稱他一絲不苟但脾氣暴躁

鄰居們形容，迪安吉羅一絲不苟，住家內外打理得有條不紊，但他脾氣暴躁，時常會大聲咒罵。

沙加緬度郡警長瓊斯說，雖連續殺人犯很少停手，但警方相信迪安吉羅自八六年後就不再犯案。警方是在九九年利用ＤＮＡ分析後，才確定這麼多起案件的凶手是同一人。

對迪安吉羅落網，性侵受害者卡森─桑德勒甚感歡欣。她於七六年在自宅遭到性侵，至今餘悸猶存。父親及繼姊於八○年遭到殺害的家屬哈靈頓則喝采，正義終得以伸張。