微信假新聞流竄 「騙」及美國華人

2018-04-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國哥倫比亞大學杜氏數位新聞中心（Tow Center for Digital Journalism）近日發表研究指出，中國網路通訊軟體「微信（WeChat）」中的假新聞與資訊，在美國華人圈中廣泛流傳，包括「殺一個中國人，換一張綠卡」等假消息，令許多華裔人士誤以為真。根據德國之聲指出，這主要是因為美國華人微信圈內保守派相對活躍，因此更容易傳播來自右翼英語媒體的資訊。

據估計，「微信」在全球擁有十億用戶，在美國第一代華裔移民中備受歡迎，海外華人喜歡該平台可能是基於環境認同、親切感及語言問題等原因，但網路上也流傳一段話語「微信—只能微微相信，不能全信」，諷刺該平台可信度差。

杜氏數位新聞中心聚焦「微信」如何影響美國華人的政治觀點與話語，但未討論其錯誤訊息在中國本土的散播。研究發現，該平台上的假新聞能輕鬆蓋過官方、正確及來源可靠的新聞與資訊。七十九％的美國用戶在聊天群組中讀取政治新聞，七十一％的用戶參加超過百人的聊天群組，有時人們並不認識彼此。

研究人員Chi Zhang引述「微信」上多個聳動中文新聞標題，包括「非法移民在索諾馬郡引起野火」、「你現在可能在加州輸血收到愛滋病毒（HIV）陽性血液」、「犯罪成為加州的綠卡途徑」等。

Chi Zhang舉出一則「微信」上廣泛討論的假新聞，內容是黎巴嫩司機馬薩爾凱（Haissam Massalkhy）在洛杉磯核桃市撞死華裔慢跑者邵琪，他為了留在美國蓄意撞人，法院因為死者是華裔輕判他兩年徒刑。但事實上該司機身分未獲公開，可能並非蓄意肇事，但該故事受到四十三個「微信」帳號推動流傳，約三十二萬人點閱。

研究也顯示，由於當地新聞對美國華人關注的消息很少報導，導致不實訊息在「微信」中傳播熱烈；加上華人多較保守，致使右翼英語媒體得以發揮更廣泛的影響力。許多帳號抄襲及拼湊既有內容，以致「微信」成為假新聞傳播的樂土與溫床。「微信」也是很多前往中國旅客的唯一新聞管道，因為許多非中文可靠新聞媒體被中國全面禁止。