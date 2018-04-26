美科學家創舉 改造珊瑚基因

2018-04-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國加州史丹福大學基因學家，利用「CRISPR-Cas9」的基因編輯技術，改造珊瑚基因，寫下先例。研究人員希望這項成果可做為保育珊瑚的「藍圖」，未來能鑑別出攸關珊瑚生存、尤其是有助於珊瑚承受海水溫度上升的基因。

盼找出與耐熱性相關基因

這份二十三日在美國國家科學院院刊發表的報告第一作者、史丹福大學基因學博士後研究員克雷夫斯（Phillip Cleves）說：「希望未來利用CRISPR-Cas9 技術的實驗，有助於我們更了解珊瑚生理基本機制，屆時我們能應用於預測、或許改善未來因為氣候變遷可能發生的狀況。」

CRISPR-Cas9是近年熱門的基因編輯技術，但是受限於珊瑚的繁殖活動，這項技術還難以應用在珊瑚上。珊瑚一年僅繁殖一到兩次，將精、卵排放到海中後，在隨海水漂流時受精，研究人員在這段期間僅有短暫機會可採集剛受精、但是還沒開始分化的受精卵。

克雷夫斯在澳洲海洋科學研究所的珊瑚礁專家協助下，採集到足夠的樣本做實驗，成功改造紅色螢光蛋白質、綠色螢光蛋白質和纖維母細胞生長因子1a（fibroblast growth factor 1a）三種基因，後者據信協助調節珊瑚形成新聚落。

珊瑚白化與氣候變遷導致海水升溫密不可分，珊瑚體內共生藻因受不了高溫而離開，使珊瑚呈現白色，也因失去養分逐漸死亡。日前發表的研究指出，二○一六年熱浪導致澳洲大堡礁將近三分之一珊瑚死亡。全球珊瑚礁生態體系迄今已有二十七％因為氣候變遷與人類活動而消失。

克雷夫斯希望這項驗證原理的研究能做為「藍圖」，讓其他團隊據此進一步研究調控珊瑚基因，也許能剔除與白化反應有關的基因。

未參與研究的英國南安普敦大學珊瑚專家威登曼（Jorg Wiedenmann）警告，這份研究的突破在於讓研究者了解特定基因是否確實與珊瑚耐熱性有關，而不在於創造扭轉珊瑚命運的「超級珊瑚」。

克雷夫斯也說，他的研究終極目標並非基因改造出一種極具適應力的「超級珊瑚」在海洋中大量生長，這一點不僅目前難以做到，也會引起道德問題，「現在我們真正想做的是弄清楚珊瑚生理運作機制，藉以了解未來的保育」，「或許珊瑚天生就有變異基因讓它們更能在較溫暖水域生存，我們想知道」。