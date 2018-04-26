阻川普毀伊核協議 馬克宏提新案

2018-04-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕前往美國進行任內初次國是訪問的法國總統馬克宏，面對美國總統川普挑戰三年前談定《關於伊朗核計畫的全面協議》（簡稱「伊核協議」）的堅定態度，二十四日在白宮舉行的馬川會上，設法提出全面解決伊朗問題的新方案，並特別針對伊朗的彈道飛彈活動與軍事介入敘利亞提出因應之道。對此，川普沒有正面回應，但他在白宮記者會上稱讚馬克宏「提出相當好的點子」，強調「美國可以改變也可以有彈性」。

川普讚好點子 未正面回應

「伊核協議」由美國、俄羅斯、中國、法國、英國、德國及歐洲聯盟二○一五年七月透過談判達成，對二○○三年提煉出核武所須鈾原料的伊朗解除經濟制裁，換取伊朗限制核子活動。不過，川普選前就對這紙協議表達不滿，揚言重新談判將是他上台後的第一要務。川普在今年一月對當初參與談判的歐洲各國發出最後通牒，要求「修正伊核協議的可怕缺陷」，否則五月十二日期限一到，美國制裁伊朗行動將逕行重啟。

赴美力阻川普撕毀協議的馬克宏，二十四日會上先順川普的意，聲稱伊核協議的確「不夠充分」；因此他將開始尋求伊朗合作，以便重新達成協議。至於新談判的目標，他認為該全面解決伊朗問題，除了延續當前伊核協議抑制伊朗核子活動到至少二○二五年的基調，更進一步希望長期檢查對方核設施；此外，限制伊朗洲際彈道飛彈計畫，又有鑑於伊朗與葉門、敘利亞等中東國家的紛擾密切相關，將由伊朗下手，以尋得該區域的終極穩定之道，「希望從現在開始，我們能打造出一個新協議」。

川普未正面回應提案，只說「沒人知道我十二日會做什麼」，但轉頭誇馬克宏提出「相當好的點子」。他強調：「我們可以改變，我們可以彈性。」至於他的中心思想「很簡單」，只要伊朗「放棄核武」。他同時警告伊朗不要威脅美國，否則將付出空前的代價。

但伊朗總統羅哈尼二十五日反批美法無權重新談判經過七方同意的伊核協議。他斥責川普是個「商人」，且無任何政治、法律背景，質疑他沒有資格處理複雜的國際協定。至於歐盟直言當前運作中的伊核協議「需要保留」，俄國則強調沒有「其他選擇」。