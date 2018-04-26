川普擬提名哈里斯 改任駐韓大使

2018-04-26

美太平洋司令 曾批金正恩「魯莽獨裁者」

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）撰文指出，川普政府有意提名現任美軍太平洋司令、原本被提名為美國駐澳洲大使的哈里斯（Harry Harris），擔任美國駐南韓大使。羅金引述白宮資深官員指出，國務卿提名人龐皮歐打算撤回駐澳洲大使的提名案，讓哈里斯改駐南韓。

原獲提名駐澳

由於參議院外交委員會已通過龐皮歐任命案，參院院會預定二十五日上午表決，在掌握足夠票數的情況下，預料龐皮歐可順利在川普與北韓領導人金正恩舉行高峰會前就任國務卿，哈里斯轉任駐韓大使也就不致有障礙。

川普政府今年二月提名哈里斯出任澳洲大使，澳洲政府也已同意。參院外委會原訂二十四日上午舉行哈里斯的任命聽證會，但川普政府二十三日晚間要求委員會將聽證會延後。哈里斯已告訴龐皮歐，願改駐南韓；這項人事案在川普批准後就會對外公布。

川普原本有意提名韓裔的前國家安全會議亞洲事務主任車維德（Victor Cha）出任駐韓大使，但由於不明原因撤銷。哈里斯在擔任太平洋司令期間，多次訪問南韓，去年七月在新加坡曾稱金正恩是「魯莽的獨裁者」，北韓核武是災難禍因；外交手段雖是解決北韓核武危機的首選，但要有可信的軍事力量為輔助。

日裔的哈里斯對中國立場強硬，曾多次公開批評中國在南海和東海的作為，被北京媒體視為大鷹派。不過，華府外交人士認為，他若被提名為駐韓大使，應會受到日本歡迎，減緩日本在朝鮮半島問題上被邊緣化的焦慮。