文金會》甜點、座椅標獨島…凸顯兩韓反日共識

2018-04-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕南、北韓也許在諸多方面不對盤，但曾遭日本殖民統治的共同記憶，讓雙方在反日上有絕對共識，就連專為即將到來的兩韓領袖高峰會訂製的家具，與會中供應的甜點，也成為嗆日工具︱︱家具與甜點上所繪的朝鮮半島地圖，都畫上日韓間有主權爭議的獨島（日稱竹島）。

根據南韓總統府青瓦台公布的照片，兩韓元首在高峰會上的座椅椅背，最上方有一小塊類似牌匾的圓形裝飾，上面刻繪朝鮮半島地圖，而且細緻到連濟州島、鬱陵島與獨島等離島也清晰可見。此外，南韓還公布高峰會甜點芒果慕斯的照片，慕斯上裝飾用的白巧克力板上，也印有包括獨島在內的朝鮮半島圖案。

日本外務省已接連在廿四、廿五日表達強烈抗議，除深表遺憾與無法接受，也要求南韓不要供應該甜點。這並非南韓首次透過外交場合聲索主權。去年美國總統川普訪問南韓時的國宴菜色中，就包括在獨島水域捕撈的獨島蝦，日方當時也曾提出抗議。今年二月，兩韓在南韓平昌冬季奧運會熱身賽中使用印有獨島圖案的半島旗，也引發日方抗議。

除椅背與甜點，位於兩韓交界板門店「和平之家」的會場，也處處帶有象徵意義。由於和平之家本為兩韓官員會談場所，並無適合元首會談的家具，韓方特別為此訂製若干新家具，主要材料是不易彎曲變形的胡桃木，寓意兩韓締結堅實信賴的關係；談判桌由原本的長方形改為橢圓形，期許兩韓即便分隔六十五年仍能開誠布公；橢圓桌最中央的寬度，則是與今年二○一八年一致的二○一八公釐，象徵二○一八迎來和平。

此外，會場懸掛南韓知名畫家申璋湜的作品「從上八潭俯瞰金剛山」，金剛山象徵兩韓和解與合作，屆時兩韓領袖將在該幅畫前握手合影。角落擺放的傳統白瓷花瓶，則將插上象徵歡迎的牡丹、象徵和平的雛菊，以及停戰線當地的野花。