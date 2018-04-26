文金會》甜點、座椅標獨島…凸顯兩韓反日共識

2018-04-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕南、北韓也許在諸多方面不對盤，但曾遭日本殖民統治的共同記憶，讓雙方在反日上有絕對共識，就連專為即將到來的兩韓領袖高峰會訂製的家具，與會中供應的甜點，也成為嗆日工具︱︱家具與甜點上所繪的朝鮮半島地圖，都畫上日韓間有主權爭議的獨島（日稱竹島）。

根據南韓總統府青瓦台公布的照片，兩韓元首在高峰會上的座椅椅背，最上方有一小塊類似牌匾的圓形裝飾，上面刻繪朝鮮半島地圖，而且細緻到連濟州島、鬱陵島與獨島等離島也清晰可見。此外，南韓還公布高峰會甜點芒果慕斯的照片，慕斯上裝飾用的白巧克力板上，也印有包括獨島在內的朝鮮半島圖案。

日本外務省已接連在廿四、廿五日表達強烈抗議，除深表遺憾與無法接受，也要求南韓不要供應該甜點。這並非南韓首次透過外交場合聲索主權。去年美國總統川普訪問南韓時的國宴菜色中，就包括在獨島水域捕撈的獨島蝦，日方當時也曾提出抗議。今年二月，兩韓在南韓平昌冬季奧運會熱身賽中使用印有獨島圖案的半島旗，也引發日方抗議。

除椅背與甜點，位於兩韓交界板門店「和平之家」的會場，也處處帶有象徵意義。由於和平之家本為兩韓官員會談場所，並無適合元首會談的家具，韓方特別為此訂製若干新家具，主要材料是不易彎曲變形的胡桃木，寓意兩韓締結堅實信賴的關係；談判桌由原本的長方形改為橢圓形，期許兩韓即便分隔六十五年仍能開誠布公；橢圓桌最中央的寬度，則是與今年二○一八年一致的二○一八公釐，象徵二○一八迎來和平。

此外，會場懸掛南韓知名畫家申璋湜的作品「從上八潭俯瞰金剛山」，金剛山象徵兩韓和解與合作，屆時兩韓領袖將在該幅畫前握手合影。角落擺放的傳統白瓷花瓶，則將插上象徵歡迎的牡丹、象徵和平的雛菊，以及停戰線當地的野花。

  • 繼平昌冬季奧運會，南北韓再度利用國際場合聲索主權。在即將登場的兩韓領袖高峰會，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩座椅椅背最上方的朝鮮半島地圖，明顯繪有日韓間存有主權爭議的獨島。（法新社）

    繼平昌冬季奧運會，南北韓再度利用國際場合聲索主權。在即將登場的兩韓領袖高峰會，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩座椅椅背最上方的朝鮮半島地圖，明顯繪有日韓間存有主權爭議的獨島。（法新社）

  • 即將登場的兩韓領袖高峰會，為與會者準備的甜點芒果慕斯上，裝飾用的白巧克力板上的朝鮮半島地圖，也有獨島。（美聯社）

    即將登場的兩韓領袖高峰會，為與會者準備的甜點芒果慕斯上，裝飾用的白巧克力板上的朝鮮半島地圖，也有獨島。（美聯社）

  • 南韓青瓦台二十五日向媒體公佈峰會會場「和平之家」二樓內部整修後的佈置，有別於過去兩次峰會雙方領導人分別從兩側出入口各自入場，這次會談南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩將從會場中間出入口同時入場，圍繞圓桌相對而坐，雙方距離二○一八公釐，象徵二○一八年和平來臨。（路透）

    南韓青瓦台二十五日向媒體公佈峰會會場「和平之家」二樓內部整修後的佈置，有別於過去兩次峰會雙方領導人分別從兩側出入口各自入場，這次會談南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩將從會場中間出入口同時入場，圍繞圓桌相對而坐，雙方距離二○一八公釐，象徵二○一八年和平來臨。（路透）

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