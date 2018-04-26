文金會》南韓催生「兩韓常設聯絡辦事處」

2018-04-26

川普淡化川金會棄核期待 改口稱金正恩坦誠、可敬

〔編譯管淑平／綜合報導〕南、北韓正緊鑼密鼓準備二十七日舉行的領導人高峰會。青瓦台官員二十五日透露，南韓總統文在寅可能在會中向北韓領導人金正恩提議設立兩韓聯絡辦事處，負責雙方的聯繫工作，以緩和朝鮮半島緊張局勢，可能先設置聯合辦事處，再討論互設駐南韓、駐北韓辦事處。據報導，辦事處並非臨時會面場所，而是常設機構，讓兩韓相關人士在同一地點工作，以便隨時溝通。

韓聯社報導，在首爾、平壤互設辦事處的警衛、民眾情緒等問題仍待解決，聯絡處還不知何時得以開設。青瓦台認為，板門店是雙方都可以接受的地點。此外，文在寅和金正恩會中也將討論兩韓領導人會談常態化方案，並可能達成協議；兩韓聯絡處若能落腳板門店，可望成為推動此案的窗口。

文在寅將在川金會前訪美

外界關切的另一焦點，則是兩韓領袖是否宣布正式結束韓戰。文在寅二十四日下午與日本首相安倍晉三通電話，安倍問及峰會是否簽署和平協定結束韓戰，文回以此事不能僅靠兩韓對話，至少需要南、北韓和美國三方達成協定。因此，南韓將與美國密切合作，同時與日本協商。青瓦台消息人士透露，文在寅計畫下月中旬將訪美，在美國總統川普和金正恩舉行高峰會前與他會面，日期未定。

曾以「小火箭人」譏諷金正恩的川普二十四日也改口，他在白宮接待來訪的法國總統馬克宏時表示，籌備「川金會」協商工作非常順利，「他們希望會面儘快舉行。我們認為這對全世界是一大好事」，「金正恩他真的非常坦誠，從我們所見的一切，我認為很值得尊敬」。

北韓上週宣布關閉核試場、中止核試和洲際飛彈試射，但未提放棄核武。川普二十四日說，盼見到北韓完全「無核化」；記者追問「無核化」的意思，川普說，「意思就是他們放棄核武。非常簡單」。不過，他也淡化迅速達成棄核協議的期待，並重申若會談若無成效，他會「走人」。

川金會地點 蒙古、新加坡擇一

至於川金會的地點，南韓「中央日報」二十五日引述外交消息人士報導，可能在蒙古和新加坡兩地間擇一；北韓傾向於蒙古，美方則主張新加坡。消息人士指稱，此前提出的瑞士、瑞典等歐洲國家都因距離太遠，金正恩搭乘的前蘇聯製專機「蒼鷹一號」航程不足而被排除，美朝間正進行最後磋商，最快本週內做出決定。