撲滅校園Metoo 北大要學生閉嘴

2018-04-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕一九九八年北京大學中文系學生高岩在家中自殺身亡，二十年後她的同學挺身揭發她因遭老師性侵才憤而自盡。該事件引發中國校園的#MeToo運動，北大外語學院學生岳昕等人公開要求學校公佈當年的詳細調查，不過岳昕迎來的卻是校方透過她的母親，要她閉嘴的壓制，聲援她的海報也立即被北大清除。

揭發20年前性侵造成學生自殺

本月五日，高岩的同學李悠悠撰文指出，一九九六年大一下學期，高岩告訴她教授沈陽要她把作業送到他家，之後從背後摟抱、親吻她。當時沈陽四十歲，高岩十九歲。之後，高岩又透露，沈陽侵犯她。沈陽後來與其他女性約會，對外說是高岩「勾引」他，他並不喜歡高岩。一九九八年三月，高岩自盡。沈陽在一九九八年夏季已遭行政警告與記過處分。之後成為南京大學文學院教授的沈陽駁斥李悠悠的指控是「一派胡言」。

四月七日北大數學系學生鄧宇昊在微信上呼籲北大師生施壓校方，公佈更多調查細節，他的要求獲得超過一百萬人次瀏覽或分享。當夜，他被一名教授約談至凌晨三時，他遭指責不尊重死者，他的行為將使事態失控。第二天，他的網路聲明與所有提到他的報導遭刪除。

事件並未就此結束，四月九日岳昕與其他七位同學向學校遞交「資訊公開申請表」，再度要求北大公開當時高岩之死的詳細調查。岳昕二十三日在網路上發表公開信說，此後她不斷遭校方約談，威脅她「能否順利畢業」、「將直接聯絡家長」等。

她指出，二十三日凌晨一時學校輔導王豔超把她從宿舍叫醒，要求她刪除所有相關發文，並提出不再介入此事的書面保證。王豔超也把她的母親找來，岳昕說，校方「扭曲事實，導致母親受到過度驚嚇、情緒崩潰」，「我愛我的母親。面對她的嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪請求、以自殺相脅，我的內心在滴血」，「學校的行為已跨越底限，我感到恐懼與憤怒」。岳昕已隨其母返家。她的發文之後也因網路審查而遭封鎖。