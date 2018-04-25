馬克宏訪美 聚焦伊核、貿易戰

2018-04-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國總統馬克宏廿三日展開任內初次官方訪問美國的三天行程，身為美國總統川普去年一月上台後首位赴美進行國是訪問的外國領袖，雙方廿四日將在白宮舉行峰會並召開記者會，預料伊朗核協議將是會談焦點。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士說法，指川普對於退出伊核協議心意已決，馬克宏恐怕得變魔術才能挽救該協議。

川普廿三日偕妻子梅蘭妮亞，在白宮西廂辦公室迎接馬克宏與法國第一夫人布莉姬大駕光臨；兩對伉儷隨後搭直升機瀏覽華府風景，再一同飛往約卅公里外的美國國父華盛頓故居「維農山莊」（Mount Vernon）享用晚餐。根據法國官方發布的資料，他們當晚交換了對美國經濟、網路管制、對抗伊斯蘭恐怖主義聖戰士等議題的看法。

廿四日馬克宏在白宮接受二十一響禮炮歡迎的官方儀式，隨後馬川會登場。馬克宏此行訪美重點即在處理伊核協議與貿易紛爭。川普上月宣告，下月起將對進口鋼鐵、鋁材課徵重稅；若不及時收手，恐招致他國報復性措施，全面貿易戰恐一觸即發。他也敵視伊朗，選前即挑戰三年前伊朗與美國、俄羅斯、中國、法國、英國、德國及歐洲聯盟達成的伊核協議，主張重新談判。他並限定歐洲盟邦在五月十二日以前，提出補救方案，否則美國不惜退出。

川普去年七月訪問法國時，曾強調他和馬克宏的「友誼」堅不可摧。馬克宏這次出訪前則特別接受了川普鍾愛的福斯新聞（Fox News）頻道專訪，並強調美國可避免獨裁者滲透權力真空的區域，在國際間的角色「非常重要」；但「如果你和所有人作對」，「和歐洲貿易戰、在敘利亞打仗、與伊朗作戰」，「這是行不通的。你需要盟友。我們是盟友。」在馬克宏之後，德國總理梅克爾也預定廿七日訪美。