DNA存音樂專輯 放入玻璃珠永流傳

2018-04-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一九九○年代開緩拍電子音樂「痴哈」（trip-hop）先河的英國音樂團體「強烈衝擊」（Massive Attack），將為其歷來最暢銷專輯《夾層》（Mezzanine）發行廿週年紀念版，但大大超脫老調重彈格局，因它儲存音訊檔的手法超級酷，將採用最先進的去氧核醣核酸（ＤＮＡ）科技，把整張專輯內容以基因編碼方式改寫，放進五千顆奈米尺寸的微小玻璃珠裡。

「強烈衝擊」看準ＤＮＡ儲存訊息乃商業趨勢，請來瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ＥＴＨＺ）功能性材料實驗室教授格拉斯（Robert Glass）及美國萊斯大學電機工程系助理教授海克爾（Reinhard Heckel），合力為一九九八年四月發行的《夾層》打造ＤＮＡ版：資料存進九十二萬條ＤＮＡ短鏈，再倒進五千顆玻璃珠裡，每顆直徑僅一六○奈米。這些內眼看不見的資料將保存在一瓶水中，整張新版專輯預計兩個月內完工，儘管製作過程複雜昂貴，但日後不再受限於不同年代各自流行的音樂格式，至少能保存千百年之譜。

ＤＮＡ為雙螺旋結構分子，由腺嘌呤（Ａ）對胸腺嘧啶（Ｔ）以及胞嘧啶（Ｃ）對鳥嘌呤（Ｇ）四種鹼基排列，組成遺傳指令；考古學家之前還原曾存活於地球的長毛象過去狀態，即利用其遺骨ＤＮＡ一探究竟。科學家二○一三年因此悟出，超迷你ＤＮＡ即儲存訊息的原型，況且它歷久不衰，儲存密度更超越市面所有產品。

人造ＤＮＡ變身硬碟的新紀元三年前因此展開，現今數位資料慣用的二進制符號○和一得分別轉化，○與Ａ、Ｃ對應，一與Ｔ、Ｇ對應，雖目前尚未完全克服存取耗時的缺點，但編碼錯誤與化學分解問題已逐見改善，支援長期電腦研究的「微軟研究院」（Microsoft Research）目前已把ＤＮＡ儲存系統當成最新建構目標。