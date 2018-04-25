嬰兒車遭撞飛「到處是屍體」

2018-04-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大多倫多二十三日發生廂型車衝撞路人事件，目擊者描述約二十五分鐘的事發過程，行人有如保齡球瓶般被一個接一個地撞倒，甚至有人目睹嬰兒車被撞飛。一名目擊者說，當時被嚇傻到「僵住」，若非被朋友及時拉開，可能也被活活撞死。

二十三日午後的多倫多央街陽光和煦，有許多人出門享受難得的陽光。計程車司機艾格耶曼—巴杜（Agyeman-Badu）說，他剛從芬治大道口轉進央街，看到一輛白色廂型車在路口開上人行道，正覺得奇怪，接著這輛車直直朝一座公車候車亭開去，輾過一名婦人。

接下來的二十五分鐘，從芬治大道到雪柏大道這段二．二公里長的路段，春日景象驟變為尖叫聲此起彼落，人群驚恐奔逃；箱型車駛過之處，渾身血跡的死傷者橫陳，鞋子、包包、破掉的眼鏡等隨身物散落一地。目擊者說，凶嫌以時速約七十到八十公里速度剷上人行道，「然後開始撞每個人」，而且完全沒煞車。

路人說，嫌犯一路蛇行，一下在人行道，一下又切換到車道，顯然是蓄意朝有人的地方衝撞。餐廳廚師科弗斯（Dainis Covers）說，他駕車一度與嫌犯並行，但嫌犯突然超車，加速衝向前方一名正在過六線道馬路的男子，「那個人被撞到大概比廂型車還高的半空中」，當場死亡。

逃過一劫的凱爾曼（Michele Kelman）渾身發抖，她說當時她剛吃過午餐，和一名友人走回辦公室，聽到後方傳出尖叫聲，回頭看見多人被撞飛。她雖然及時閃過衝過來的廂型車，回過神來卻發現友人不見了，「到處都是屍體」，該名友人後來也傷重不治。還有目擊者向美國有線電視新聞網（CNN）說，目睹「一輛嬰兒推車…被撞飛…斷成兩截」。

狄馬托斯（Diego DeMatos）說，他當時在央街駕車往北開，看到廂型車衝撞路人，趕緊停車為其中一名男子急救，「他在我手中斷氣」，現場景象「就像戰區」。