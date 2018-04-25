多倫多廂型車衝撞行人 10死15傷

2018-04-25

凶嫌咆哮「射我的頭」警冷靜勸說 未發一彈制伏他

〔駐加特派記者張伶銖、編譯管淑平／綜合報導〕加拿大第一大城多倫多二十三日發生廂型車衝撞人群事件，凶嫌駕駛廂型車剷上人行道衝撞路人，造成包括兩名南韓人在內的十人喪生、十五人受傷送醫，二十五歲嫌犯已遭逮捕。警方認為，疑似有精神疾病的凶嫌顯然是蓄意衝撞，但仍不清楚其犯案動機。

這起事件發生在有多倫多華爾街之稱的央街（Yonge Street）芬治大道到雪柏大道之間路段。當地時間下午約一時三十分，嫌犯米納希安（Alek Minassian）駕駛出租白色廂型車，在芬治大道路口衝上人行道，一路往南衝撞約一．六公里，數十名路人如同保齡球瓶般紛紛倒地，還有人被撞得騰空後才落地，多人渾身是血倒臥地上。

米納希安在幾個街口外停車，站在車旁不斷揮舞手中的黑色物體，與前來圍捕的警方對峙。一名率先抵達的員警拔槍喝令米納希安趴下，同時緩緩逼近，米納希安不斷咆哮「我口袋有槍」，要警方開槍「射我的頭」，氣氛緊張。所幸該名員警耐心說服下，未發一彈便讓嫌犯束手就擒。

對峙過程像電影 警被讚英雄

雙方緊張對峙的過程被拍下，該名員警冷靜應對未貿然開槍，獲得輿論好評。目擊整個過程的會計師巴蘇（Subhendu Basu）說，「好像電影」；多倫多警察協會主席麥考馬克（Mike McCormack）讚揚該名員警，「這個人是英雄」。

多倫多警察局長桑德斯（Mark Saunders）深夜召開記者會說明，「這起事件肯定是蓄意」。事發地點距離正舉行七大工業國集團（G7）部長會議的會議中心約十六公里，但警方表示，並無證據顯示此事與會議有關或涉及恐怖主義。加拿大公共安全部長則說，此事與國家安全無關。

廿五歲凶嫌 電腦高手不擅交際

二十五歲米納希安住在多倫多郊區列治文山市（Richmond Hill），無前科。他在社群媒體「領英（LinkedIn）」的簡介中聲稱，二○一一至一八年在多倫多塞尼卡學院（Seneca College）就讀，該校網站則指他擔任一項軟體發展計畫的研究助理。

米納希安的高中、大學同學說，他沒有特定宗教、政治立場，也沒有暴力傾向，為人友善，但似乎有社交障礙，很難與人交談，身體會不由自主一直抽動、拍自己的頭。一名塞尼卡同學說，米納希安是專長繪圖晶片的電腦高手，只是不擅交際。

不過，一名與米納希安同名的臉書用戶，二十三日發文盛讚「絕頂紳士羅傑萬歲」，意指二○一四年美國加州大學槍擊案凶手羅傑（Elliot Rodger），還提到「米納西恩兵團」，以及「被單身（incel）」等字眼，意指老是被異性拒絕而「非自願單身」的人。