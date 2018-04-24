美國田納西州槍擊案》徒手奪槍阻濫射 非裔男成英雄

2018-04-24

鬆餅屋遭半裸槍手攻擊 4人罹難

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國廿二日凌晨又傳濫射槍響，事發地點為位於田納西州首府納許維爾東南方安蒂奧克鎮（Antioch）的「納許維爾鬆餅屋」（Nashville Waffle House），店內外多人中彈，目前確定至少四人罹難。所幸當時在場的一名黑人民眾英勇奪槍，才避免更多憾事發生。半裸行凶的槍手倉皇在逃，警方正全力追緝中。

當地半年內已先後發生兩起濫射事件，少談槍枝政策改革話題的納許維爾大都會區代理市長布里利（David Briley），因而罕見地提出檢討呼籲。

廿二日凌晨三時廿五分，打赤膊、披著綠外套的槍手，手持近年來屢次出現在美國重大槍擊案的AR-15突擊步槍，先從店外對內開槍，造成一名員工和一名顧客喪生，隨後入店繼續掃射，再奪走另一位客人性命，還有一人中彈後送醫不治。多名傷者中有兩人傷勢較重，其他受波及者則多因槍擊導致的玻璃碎片飛濺而造成臉部割傷。

在場民眾當時驚慌不知所措，當地廿九歲非裔居民蕭（James Shaw Jr.）則在槍聲大作之際，偷偷躲到大門後，直到發現槍手等在門外且已注意到他，才決定反擊。凶嫌當時疑似剛好卡彈，或正準備重新裝彈，蕭眼看機不可失，撲向凶嫌奪槍，兩人激烈扭打。槍械被蕭奪走後，凶嫌眼看優勢不再，索性逃之夭夭。

鬆餅屋：我們永遠欠你一份人情

納許維爾鬆餅屋執行長事後公開感謝蕭，強調「我們永遠欠你一份人情」。手受傷的蕭則謙稱，其所作所為乃「攸關生死」之際出於自保的「自私」行為，未以挽救現場倖存者的「英雄」自居。蕭的父親事後得知愛子英勇行為，到醫院找他，見到面只丟下一句「別再幹這種事了」，流露滿滿不捨。

根據槍手留在現場的車輛，警方判定廿九歲車主倫金（Travis Reinking）涉有重嫌。倫金來自伊利諾州，去年七月也曾在白宮附近禁制區遭秘勤局（ＵＳＳＳ）逮捕。倫金的行凶動機目前不明，但警方研判他有「精神問題」，目前可能持有手槍及步槍各一把在逃。警方正加緊追緝，也特別搜索當地學校與公車站以防萬一。