南韓釋善意 暫停邊界心戰廣播

2018-04-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩二十七日將在兩韓交界板門店南韓一側「和平之家」舉行領袖高峰會。隨著兩韓峰會進入倒數階段，南韓軍方二十三日證實，已在邊境地區停止透過擴音器向北韓軍隊廣播。而隨著「文金會」流程出爐，華爾街日報引述知情人士報導，除非北韓確實廢除核武計畫，否則美國總統川普不會先對平壤作出包括解除制裁等重大讓步。

南韓國防部二十三日宣布，以兩韓峰會為契機，為緩和軍事緊張並營造和諧氛圍，已於二十三日零時起停止在軍事分界線一帶的擴音器喊話，期待此舉可停止雙方相互誹謗及宣傳喊話，重塑和平。這是南韓在二○一六年一月為懲戒北韓進行第四次核試而重啟擴音宣傳後，時隔兩年又三個月再度中斷喊話。

南韓在重兵駐守的兩韓邊境架設擴音器，長年廣播各類新聞、音樂和政治宣傳訊息，鼓勵北韓人民軍叛逃。北韓則將此舉視為「反共和國敵對行為」，並以類似手法反制，但今年二月平昌冬季奧運會開幕式後，北韓已降低擴音器音量。南韓國防部官員二十三日表示，目前無法確切得知，北韓是否也已停止向南韓軍隊廣播喊話。

南韓韓聯社報導，兩韓已就峰會具體安排達成最終協議，文在寅二十七日上午將與南下的金正恩初次會面，為他舉行歡迎儀式，然後展開會談，會後將設晚宴款待。青瓦台表示，兩韓在板門店就文金會的禮賓、警衛和報導事宜舉行三次籌備會議，二十三日敲定細節，南韓國家情報院第二次長（副院長）金相均和北韓國務委員會部長金昌善，已在協議書上簽字蓋章。

與北韓談判 川普料不做重大讓步

與此同時，川普二十二日推文表示，美國並未在與北韓的談判中「放棄任何東西」，強調平壤「已同意非核化（對世界來說真是太棒了），關閉試驗場，不再試爆與試射」。金正恩日前突然釋出「停核」善意，引發國際社會臆測其真正目的。華爾街日報引述美國政府高層官員說法，「（川普）總統表示他不會重蹈覆轍，這表示美國不會做出重大讓步，例如解除制裁，除非北韓已確實廢除核武計畫」。