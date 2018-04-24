兩韓峰會先暖身 川金會料有3劇本

2018-04-24

「好劇本」機率大 但不排除平壤再暴衝

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕南北韓高峰會即將在二十七日登場，前日本防衛研究所主任研究官道下德成指出，兩韓峰會可視為美國和北韓高峰會的「暖身」，雙方都很謹慎，可能只會達成原則性的協議，因為必須考慮華府的反應。若雙方過於友好，南韓可能放鬆對北韓的壓力，將引發美方反彈。此外，兩韓會談若太成功，美國總統川普可能會對接下來的美朝會談失去興趣，因此必須步步為營。

需考慮川普反應 南韓步步為營

道下二十三日應日本「公益財團法人對外新聞中心」（ＦＰＣＪ）邀請，向駐日外國記者分析朝鮮半島情勢與日本關係。道下現為政策研究大學院大學教授，曾在二○○四至○六年間擔任防衛研究所主任研究官，並在二○○七年第二次兩韓峰會期間，參與安倍晉三政府的對朝政策制定。

道下對北韓且戰且走的劇本十分熟悉，他對這次兩韓峰會和可望接著登場的美朝峰會，提出「好的」與「不好的」兩套劇本。「好的劇本」即是北韓階段性棄核，美朝關係改善，對朝施壓逐步減緩；雙方雖可能達成協議，但落實可能需要十到二十年時間。道下認為，這套劇本上演的機率高達五成，並進一步說明這是「好的劇本」，但非「完美的劇本」。

「不好的劇本」則分為兩種，最壞狀況是美朝談判破裂，危機再起，抑或一九九四年及二○○六年的歷史重演，雙方對話後北韓再度暴走。道下認為，除平壤暴衝外，川普的態度也是一項變數，因為外交危機升高反而拉抬國內支持率，但他評估這套劇本上演機率僅約兩成。

談判破裂或美被邊緣化 將加深危機

另一個「不好的劇本」則是南韓在具有反美色彩的「進步派」政權主導下，削弱美韓同盟及南韓保守派勢力，兩韓簽署和平協定取代韓戰停戰協定。相對地，中國將主導向聯合國安理會提案，廢除聯合國軍駐韓司令部、南北停戰線等決議。道下將此稱為「惡的和平」，上演機率為三成，朝鮮半島的情勢將變數重重。

道下表示，北韓危機的根源在於其經濟、政治和社會問題積弊已深，不具在國際間存活的能力。事實上，北韓唯一的國際競爭力就是軍事力量。儘管一九九四年美朝簽署放棄核開發的協議，但過了十年期限卻未見成效，北韓不僅經濟沒有起色，外交也走到死胡同。道下說，就像流氓重新做人後，還是沒辦法生存下去，最後還是回頭去幹老本行。

至於日本在這次兩韓、中朝及美朝接近的情勢中似乎被孤立，道下表示，以短期戰略來看，日本的確被孤立，未能發揮作用；但長期而言，日本是北韓最重要的交涉對象。一旦北韓和南韓、美國關係改善，將進一步和日本談判，日本無需急躁，不要自亂陣腳，應配合核問題談判的步調積極應對。