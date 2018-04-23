擋天然氣管 美婦人長住樹屋護家園

2018-04-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國西維吉尼亞州一件天然氣管線工程，引發當地強烈反彈，二月起陸續有當地居民索性搬到樹上，以阻擋管線從森林通過，其中六十一歲婦女泰瑞（Theresa "Red" Terry）住在九．七公尺高的橡樹間，連續三週忍受雨雪、冰雹、強風及零度以下夜間低溫，誓言捍衛丈夫的家族土地。

泰瑞太太住在橡樹間平台，因長期待在樹上身體僵硬痠痛，為忍風寒只好縮成一團取暖，無聊時則因光線太暗無法閱讀。直到十天前，親友與警方再也無法將食物送到樹上，而她只能下樹隨即遭警員逮捕。她的丈夫揚言就算坐牢也不會屈服，兩人的三十歲女兒則住在其他樹上一同表示抗議。

泰瑞一家反對的是天然氣運輸供應商「EQT Midstream Partners」的「山谷管道計畫」，其造價達三十五億美元（約一○三六億台幣），長達四八二公里，將通過維吉尼亞州及西維吉尼亞州傑佛遜國家森林等地，還有一條「Dominion Energy」公司通過兩州的「大西洋沿岸管道」計畫，兩條管線均為環保人士強力地反對。

為此，泰瑞一家與鄰居花費大量時間製作反對標語，參加遊行與公聽會，支持反管線的參選人士，並拒絕天然氣商的金錢補償。自本月中旬開始，該州富蘭克林郡已有更多反對者住到樹上以示抗議。

另一方面，管線公司則要求聯邦法院，宣佈泰瑞一家等人犯下藐視法庭罪，對他們罰款並強制遷移。不過，多名民主黨主政州議員呼籲，維州州長諾森應暫緩上述管線計畫，並批評地方政府切斷住樹屋者的補給。對此，維州洛亞諾克郡警方發表聲明，將確保抗議人士的生理需求。