批同胞無序 廈大女博士生遭圍剿

2018-04-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國漫威影業（Marvel）日前在中國上海舉行電影宣傳活動，結果民眾亂丟垃圾，現場滿目瘡痍，一名女網友「潔潔良」為此抨擊「惡臭你支」，引發大批中國網友指控她辱中崇日，對她展開肉搜，而在發現她是中共黨員、廈門大學博士生，且曾擔任該校碩士生黨支部書記後，一面倒地要求取消其學籍、黨籍。廈門大學二十一日表示，學校「將依紀依規對該生進行嚴肅的黨紀校紀處理」。

中國網民肉搜 要求撤黨籍學籍

漫威上海活動結束後現場滿地垃圾及食物殘渣，還有電影海報慘遭踐踏，引發網友撻伐，但他們也點名潔潔良，要求她刪除稱中國為「支那」的辱中留言。她拒絕刪文並反擊寫道，「廢話，不侮辱我說它幹嘛」，「為什麼傻逼國人幹出來的傻逼事粉紅豬不敢承認，…國家支意盎然正是低智粉紅和惡臭國人的緣故吶」、「粉紅豬真的低智到我無語，…支之所以為支他們有很大功勞」。「小粉紅」是對中國民族主義者的貶稱。

網友發現，潔潔良的母校是遼寧師範大學，她反唇「自己是野雞大學就意淫別人也是」，結果引來更多人對她肉搜，最後發現她本名田佳良，為中共黨員，就讀遼寧師大時期曾擔任院學生會副主席，二○一五年她在一份獎學金申請書中表示，她已保送至廈門大學攻讀碩士，「迄今獲得國家獎學金、校級獎學金十五項；大連市三好學生（意指思想品德好、學習好、身體好），榮譽稱號共十二項」，她在廈大也因優異成績保送博士班。

遼寧師大與廈大均表示，對於網友的意見高度重視，前者聲明：「對於網友所關注的問題，學校自身能查的堅決查清，需要配合的也會全力配合調查，絕不姑息。」後者則表示：「學校將以此為戒，加強對學生的教育，嚴格學生黨員的日常教育管理。」

對此，在網路上一片「精日的渣滓」、「賤人、數典忘祖」的圍剿聲中，也有少數網友留言說，「說點實話怎麼就辱華了？」、「瓷國玻璃心」。