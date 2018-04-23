沙國王宮擊落無人機 槍響誤傳政變

2018-04-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王室自去年起展開大規模政商整肅行動，以致國內風聲鶴唳。在這敏感時期，沙國首都利雅德王宮附近二十一日傳出劇烈槍響，在民間引發政變臆測。但當局隨後證實，槍聲是因為一架無人機飛近王宮遭安全部隊擊落，已排除為重大維安事件。

沙國社群媒體流傳的影片顯示，利雅德王宮附近庫札馬區（Khuzama）傳出長達三十秒的震耳槍響，住宅區槍火密佈，兩輛警車停在道路中央，疑似發生政變，國王沙爾曼與王儲穆罕默德的下落不明，但影片真偽無法證實。

今年三十二歲的穆罕默德，自去年夏天成為王儲後，便以改革肅貪為由逮捕大量王族、富商及高官，藉此鞏固權力，也讓他在年輕族群間頗具聲望，但各種反彈指向他的傳言也甚囂塵上。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）澄清，政變傳言並非實情。報導引述警方說法，槍響發生於當地時間下午七時五十分，一架小型娛樂無人機未經授權飛近王宮，衛哨人員按照相關指令將其擊落。官員表示，事件並未造成傷亡，國王當時不在王宮，而是在迪里亞（Diriya）的農場。沙國內政部二十二日下令，在相關法令完備前，玩家必須取得許可才能操作無人機。

除了政變疑慮，沙國與伊朗的關係緊張，也是引發揣測的原因之一。親伊朗的葉門叛軍「青年運動」經常派遣無人機飛越沙國南部邊界，去年還曾發射飛彈攻擊利雅德哈立德國王國際機場。

近數月來，沙國王室已加強各行宮的維安。去年十月，沙國紅海城市吉達的王室行宮曾遭攻擊，一名二十八歲男子持突擊步槍及手榴彈，在王宮大門射殺兩名警衛，造成三人受傷，隨後遭到擊斃。