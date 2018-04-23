阿富汗炸彈攻擊 逾57死119傷

2018-04-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一處選民登記中心，廿二日遭到自殺炸彈襲擊，造成至少五十七人喪生、一一九人受傷，伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」已出面承擔暴行。由於阿富汗正加緊籌備十月的國會暨地方議會大選，這場攻擊再度讓全國維安隱憂浮上檯面。

阿國各地民眾近期紛紛辦理選舉身分證明，不料喀布爾西部一處以什葉派穆斯林為主的地區，選民登記中心竟淪為ＩＳ攻擊目標。當地警方指出，廿二日的事件發生在該中心入口處，一名男子在上午十時左右引爆炸彈，現場滿是血跡和玻璃碎片，附近眾多車輛被毀，連數公里外的窗戶也未能倖免。死傷者幾乎都是平民，其中不少是婦孺，人數料將持續攀升。

攻擊現場屍體橫陳，血跡斑斑，兩層樓建物毀損嚴重。當地「亞利安那電視台（Ariana TV）」報導，由於警方一度封鎖通往現場的所有道路，僅放行救護車進入，上百名心急如焚的民眾只好聚集在醫院外，盼獲悉親友消息。憤怒的民眾大喊「政府去死」，甚至有目擊者絕望地說：「政府無法保障人民安全，我們必須武裝起來保護自己。」

ＩＳ隨後透過宣傳機構「阿瑪克通訊社（Amaq）」承擔責任，並表明行動是針對什葉派的「叛教者」。美聯社指出，在美軍和北約組織（ＮＡＴＯ）二○一四年底結束阿國反恐任務以來，「神學士」（Taliban）組織及ＩＳ在阿富汗的分支便頻繁地發動攻擊，前者多鎖定政府官員及安全部隊，後者則拿什葉派穆斯林開刀。兩者都鼓吹厲行伊斯蘭教條，並強烈反對民主選制。

阿國自本月中旬啟動選民登記以來，各地攻擊事件頻傳。西北部巴德吉斯省的一所選民登記中心，廿日才遭火箭彈襲擊；十七日中部古爾省也有槍手伏擊選民登記中心，還一度綁架警察等五人。兩起事件均為神學士所為。上一次重大事件則是上月底波斯新年期間，一名ＩＳ自殺炸彈客在人群中引爆炸彈，造成三十三人喪生、數十人受傷。