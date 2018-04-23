北韓疑製核反應爐原料 海外兜售

2018-04-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華府非營利核武研究機構「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）二十日發表報告，指出北韓近幾年來在靠近中國的邊境地區、鴨綠江畔的青水城興建工廠，疑似製造可作為核反應爐必要原料的「超純石墨」，甚至最近已嘗試向海外兜售這種核等級的石墨。

儘管這項說法尚未獲得直接證實，但這座用途可疑的建築物，凸顯國際社會難以核查北韓是否履行其「停核」提議的現況。追溯平壤過去種種不良紀錄，部分白宮幕僚擔心，北韓是故意假裝讓步，好讓美國更難拒絕北韓的要求。

華盛頓郵報二十一日引述報告內容和專家說法報導，北韓平安北道朔州郡青水城一座工廠的衛星影像顯示，近十一年間，該座廢棄的燃煤發電廠已改建成擁有紅色屋頂的現代化建物，疑似在此生產「超純石墨」，協助北韓秘密推進武器計畫，還能外銷賺取外匯。相關消息曝光的原因之一，便是北韓向海外兜售該種原料的小冊子。

中情局拒評論

諸多跡象顯示，平壤有意擴大核等級石墨生產。不過，研究機構並未取得可證實該座工廠生產高純度石墨的直接證據，美國中央情報局也拒絕評論此事，該建物的具體用途仍不明朗。

北韓一九九○年代和美國柯林頓政府達成停產鈽原料的協議後，轉而使用秘密生產多年的鈾原料。美國情報機構懷疑，平壤曾向伊朗、緬甸等國轉移飛彈技術，也是協助敘利亞秘密建造核反應爐的幕後主謀；敘國的核反應爐二○○七年已遭以色列摧毀。平壤從未允許國際調查團隊徹查其核武設施，外界難以掌握北韓的核武儲備和武器工廠。儘管北韓承諾中止核試爆及試射彈道飛彈，但仍可偷偷組裝核彈頭、增加濃縮鈾等原料儲備，美國及其盟邦根本無法有效查證北韓核武研發是否完全終止。

華郵引述知情人士說法指出，白宮官員認為北韓領導人金正恩釋出可迅速撤回的承諾，營造平壤明理且願意妥協的錯覺，會讓美國在政治上更難拒絕北韓的要求；美國必須斡旋來自盟友的壓力，包括南韓尋求緩解朝鮮半島情勢，日本堅持「全面、可查證及不可逆的」無核化進程等。而美國政府從過往的教訓中已發現，一旦取消對北韓的經濟制裁，平壤就會撕毀非核化協議，誠信堪慮。