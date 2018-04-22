不提生育權 美2017人權報告惹議

2018-04-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務院二十日發布二○一七年人權報告，這是川普政府掌權以來，首次全權主導的第一份人權報告，能具體反映出美國當局的優先事項和觀點。與往年相比，該份報告較少聚焦於社會態度、社會歧視，而更著重於指責鼓勵或獎勵暴力及偏見的政府行動。最引人注意的是，報告不僅縮減描述各國節育情況的相關篇幅，更在當中停用「生育權」一詞；以及不再使用「佔領區」一詞描述以色列控制的加薩走廊和約旦河西岸的爭議領土。

該份人權報告以記載非自願或「不道德」絕育的「強制人口控制」篇章，取代過去概述各國孕產婦死亡率、節育和墮胎情況的「生育權」篇章。此前，歐巴馬政府發布二○一一年人權報告時，特別將「生育權」獨立篇幅撰寫。川普政府剔除該篇章、停用「生育權」一詞的做法，隨即引發爭議，招致批評。

國際特赦組織直指「生育權是基本人權，對該議題的疏漏，代表著川普政府已在全球人權領域呈現倒退」。對此，國務院民主、人權和勞工事務局顧問科扎克（Michael G. Kozak）則指出，「生育權」近來常被視為「墮胎」的代名詞，此項改變並非是貶損女權，而是為了避免「生育權」一詞遭誤用。

該份報告在涉及以色列及巴勒斯坦議題部份，也出現重大改變，不再稱呼加薩走廊、約旦河西岸為「以色列佔領區」。國務院官員表示，美國政府其他部會的官方文件都已不再使用「佔領區」字眼，人權報告只是比照現行規範辦理。有官員則指出，此舉反映出川普當局看待中東政策的轉變。親以色列的美國總統川普不僅下令把美國大使館遷往耶路撒冷，也削減對巴勒斯坦援助。

人權報告點名中國、俄羅斯、北韓、伊朗、土耳其、委內瑞拉、緬甸和敘利亞八個國家嚴重侵犯人權，更加碼抨擊中、俄、北韓與伊朗各自在國內「每天」嚴重侵犯人權，是「不穩定力量」。