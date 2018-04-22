有機棉條卡安全? 美實驗打臉

2018-04-22

〔編譯魏國金／法新社佛州坦帕二十日電〕廣告常宣傳有機棉條在使用上比一般棉條安全，不過一篇二十日發表在美國「應用與環境微生物學」期刊的研究指出，有機棉條在防範毒性休克症候群（TSS）的染患上，並沒有比較安全，此外，月事杯比棉條更易滋生細菌，因此在使用之間應煮沸殺菌。

一直以來，女性總被建議要時常更換棉條，以避免染患毒性休克症候群的風險，該罕見但威脅生命的疾病是由細菌所引起，其症狀包括發燒、嘔吐、起疹子、肌肉痛以及器官衰竭。近幾年，一些新的女性衛生用品上市，包括用有機棉製成的棉條以及洗淨可重複使用的月事杯。

為了驗證相關產品，研究人員在實驗室測試十一種棉條與四種月事杯，探究它們在病原體金黃色葡萄球菌的滋生及毒性休克症候群毒素一（TSST-1）產生的效果。結果研究人員發現，並非棉條的材質，而是纖維間隙的空氣量提高細菌滋生的風險。

法國里昂第一大學微生物學教授里納（Gerard Lina）指出，他們的研究結果並不支持有機棉條比由人造纖維混棉製成的棉條較安全的說法。此外，也是因為牽涉額外的空氣，月光杯似乎比棉條滋生更多的細菌。在科學文獻上，至少有一名婦女在使用月光杯後染患毒性休克症候群。

紐約史泰登島大學附設醫院的婦科暨達文西手術主任達維多（Adi Davidov）說：「毒性休克可能發生在任何材質的棉條，甚至月光杯更易發生」。婦科專家強調，使用棉條與月光杯的女性，一有發燒、打寒戰或起疹子的症狀，必須立即就診。