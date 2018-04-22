美國超級媽媽 連生14胎壯丁

2018-04-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕小時候總穿哥哥或姊姊留下來的衣服嗎？十八日出生於美國密西根州肯特郡羅克福德市（Rockford）的男嬰芬利．希博伊根．施瓦特（Finley Sheboygan Schwandt）鐵定不缺貨源，因他上頭有十三位哥哥，且年齡從二歲橫跨到廿五歲，在父母杰（Jay）與凱德莉（Kateri）關愛照料下，已成父子夠組男子籃球隊的十五名男丁之家。

杰和凱德莉選擇在分娩這天才揭曉性別，他也不覺得這胎會突然蹦出一個女兒，結果不出所料。

凱德莉則對多子多孫的大家庭很習慣，因她的爸媽也是生了十四個孩子，只不過是性別平均的七男七女。至於是否考慮超越老婆娘家紀錄？杰斬釘截鐵地說，「不可能」，但他讓愛妻懷上小芬利前也曾這麼說過。

杰和凱德莉同為四十三歲，從中學相戀，兩人於就讀大學時期，邁上生兒育女的道路。全部兄弟十九日齊聚家中，與十八日誕生的弟弟相見歡，也以投票決定叫芬利。不過，小芬利的中間名「希博伊根」（Sheboygan）是源自一個美國原住民酋長故事：他也生了一堆男孩，本以為最後會來個女兒，結果「她又是一個男孩子了」（she is a boy again），因此取名希博伊根（Sheboygan），和台灣的「招妹」有異曲同工之妙。