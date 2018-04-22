民主黨提告 川普競選團隊通俄

2018-04-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國共和黨籍總統川普競選團隊一年半前勝選至今，仍深陷於俄羅斯干預二○一六年美國總統選舉疑雲，除了面對美國情報系統指控及特別檢察官穆勒追打，廿日再添民主黨全國委員會（ＤＮＣ）提告纏訟。ＤＮＣ在此一出人意料的法律攻勢中指控，他們成為川普競選團隊、俄羅斯官員與維基解密共謀的受害者，提出民事賠償並要求被告承認確有「通俄門」。

前年十一月大選前後，美國國家情報首長與國土安全部即聯合指出，ＤＮＣ電腦遭俄國駭客入侵，後者把侵駭竊得的資料提供給無國界非營利網路媒體「維基解密」，整起行動乃俄國總統普廷策劃，意圖與川普陣營合力把川普送入白宮。

ＤＮＣ延續此看法，並強調民主黨候選人希拉蕊敗選即深受其害，廿日就此向美國紐約南區聯邦地區法院提出民事訴訟。其長達六十六頁的訴狀聲稱，整個川普團隊根本「興高采烈地歡迎著俄國的幫忙」；另特別點出曾為川普競選團隊一員的政治顧問史東角色，稱他對維基解密預謀散播不利大選訊息一事早已心知肚明。

ＤＮＣ主席裴瑞茲（Tom Perez）強調，「在一六年總統大選期間，俄國火力全開攻擊我國民主，並在川普陣營找到了一個願意且積極配合的夥伴」，如同「敲詐勒索企業」的川普競選團隊與「外國敵對勢力」因此成功結盟，形成「過去未能想像的背信棄義行徑」。除了金錢補償，ＤＮＣ要求被告公開坦承非法共謀一事。

但共和黨全國委員會（ＲＮＣ）主席麥丹尼爾嗤之以鼻，稱民主黨這時提告，不過是破產政黨對輸掉一六年大選一事做「最後掙扎」。川普則透過推特嘲諷「蓄意阻礙國會議事」的民主黨人，並稱這起官司是個「好消息」，因聯邦調查局終於得以一窺ＤＮＣ始終拒絕交出的伺服器裡的奧秘，連希拉蕊擔任國務卿時期以私人伺服器處理公務郵件的「電郵門」都可繼續藉機查一查。