安理會無頭「敘」 首度移師瑞典

2018-04-22

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕聯合國安理會每年都在紐約舉行其年度腦力激盪的集思會議，不過在成員國針對敘利亞問題經歷劍拔弩張的一週後，十五國駐聯合國大使，包括美國大使海利與俄國大使納班濟亞，以及秘書長古特瑞斯二十一日選擇在瑞典南端巴卡克拉（Backakra）的一棟僻靜農舍舉行該非正式會議，這是安理會首度移師他處舉行該會議，希望藉此化解會員國在如何終結敘國內戰上的深刻歧見。

非正式會議 盼化解歧見

這項三天的行程，堪稱是在安理會最分裂的時期登場。本月七日大馬士革近郊的杜馬鎮遭化武攻擊以來，安理會共舉行六次會議，然而每次會議皆在唇槍舌劍中收場，安理會形同癱瘓。杜馬的攻擊導致英美法空襲俄國撐腰的敘利亞，上週俄國再度否決美國提出成立化武調查小組的決議草案，這是俄國自二○一一年以來，第十二度動用否決權。美俄的對立，促使古特瑞斯宣告冷戰「強勢重返」。

聯合國非常任理事國瑞典打破慣例，提出舉辦該年度非正式會議的邀請，瑞典駐聯合國副大使史考塢（Carl Skau）說：「安理會在敘利亞議題上立場分歧並非新聞，此時需要一些謙遜與耐心。這對安理會的信譽很重要。」

舉行會議的農舍是聯合國第二位秘書長哈瑪紹（Dag Hammarskjold）的避暑別墅，一九六一年他在非洲一場空難中喪生。該農舍鄰近波羅的海，距離紐約與大馬士革皆有千里之遙，史考塢表示，這是重新連結外交力量的適當場所。瑞典政府說，安理會將「探究強化及讓聯合國維和任務更有成效的方式」。

面對是否預料將在該會期面臨尷尬時刻的提問，納班濟亞表示：「在發生那些事後，我倒要看看他們與我互動有何感受。」儘管俄英兩國因前俄國間諜在倫敦遭毒害案而關係緊張，不過英國大使皮爾斯說，她希望與納班濟亞合作，以便在返回敘利亞政治進程的議題上有所進展，而這是「當務之急」。

瑞典以及法、英、美國針對敘利亞諸多議題皆提出決議草案，不過史考塢表示，這主要不是談判的會期，不過不排除有相關會談。瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）警告，切莫抱持「整個敘利亞議題將在本週末化解的過度期望」，「最重要的是，我們必須花時間談論安理會與聯合國在敘利亞衝突中的長期角色」。