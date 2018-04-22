板門店和平之家 備戰文金會

2018-04-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕暌違十一年的南北韓領袖峰會，廿七日將在非軍事區（ＤＭＺ）板門店南韓一側的「和平之家」舉行。自一九五三年「韓戰停戰協定」簽署以來，板門店一直象徵分裂和衝突，被視為全世界最危險邊界之一，但也數度成為南北韓接觸、交流和談判的場所，如今更可望見證兩韓化干戈為玉帛，正式終止對戰狀態。

板門店位於南北韓非軍事區的共同警備區（ＪＳＡ）內，而南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩的會談地點，就在ＪＳＡ中心、南韓轄區的和平之家。「美國之音」報導，板門店是在一九五一年韓戰正酣之際建造，北韓和中國之後與美國在內的聯合國軍「邊打邊談」三年多，於五三年商定以北緯卅八度為界，建立綿延約二五○公里、總寬度約四公里的緩衝區。

有別於南北韓前兩次領袖峰會均設於平壤，「文金會」選擇在當年兩韓「分家」的板門店舉行，可謂別具意義。在這個距離南韓首都首爾僅五十公里，且是南北韓士兵唯一可以相互靠近的地點，金正恩將是首位跨越停戰線、踏上南韓土地的北韓領導人，屆時文、金二人和隨行人員，孰先孰後進入和平之家等細節，仍由雙方積極商議，但預計不會講究排場或儀式。

南韓「中央日報」則指出，金正恩當天預計乘坐專用賓士防彈車，抵達板門店北韓一側的統一閣和板門閣，接著可能會徒步越過著名「藍色建築」之間的停戰線，亦即聯合國軍司令部管理的中立國監督委員會會場，以及北韓軍事停戰委員會會場之間的軍事分界線。這條「界線」高約五公分、寬約五十公分，跨越後不論循何條路線，距離和平之家都僅兩、三百公尺。

會談預計在上午十點開始，文、金二人將在二樓專為兩韓領袖準備的會議室，就朝鮮半島無核化等問題展開會談。駐南韓美軍一名發言人透露，會議室內有閉路攝影機，可供首爾、平壤官員實時監控會場。倘若會談過於繁重、緊迫，雙方還可利用各自的「休息室」養精蓄銳，內部有附上淋浴設備的浴廁等設施，並將在三樓備妥餐宴。

儘管板門店一帶在嚴密戒備下，持續在緊張氣氛中維持和平，但多年來，小規模衝突時有所聞。去年十一月，一名北韓士兵試圖越境闖入南韓，遭同袍沿路射殺。一九七六年，北韓士兵也曾以斧頭砍殺兩名正在砍樹改善視野的美軍人員。此外，南韓也在非軍事區內發現四條隧道，足以供北韓兩千名士兵暗中潛入南韓，但北韓稱目的僅是煤礦開採，目前則已改作觀光用途。