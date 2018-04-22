北韓遞橄欖枝 日韓民眾有疑慮

2018-04-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕全球一致歡迎北韓停止核試和試射彈道飛彈，並關閉豐溪里核試場，反觀日本卻態度審慎，日本防衛大臣小野寺五典直指，北韓並未表明放棄短、中程飛彈，也沒講願棄核，對日本而言，北韓這樣的宣布還不夠。而在南韓國內，與自詡進步自由派的南韓總統文在寅相左的保守右派政黨，以及部分南韓民眾，也懷疑北韓領導人金正恩的誠意，認為他「口惠而實不至」。

針對此一朝鮮半島情勢的最新進展，日本首相安倍晉三在歡迎的同時則強調，將好好關注北韓接下來是否「全面、可查證、不可逆地」放棄研發核武、飛彈等大規模毀滅性武器（ＷＭＤ）。安倍重申基本方針不變，今後仍將在美、日兩國與美、日、南韓三國的架構下因應。刻正訪美的小野寺則在華府指出，要求平壤棄核與飛彈的態度沒有絲毫改變，國際社會要的是北韓全面放棄其研發飛彈的計畫。

小野寺並在拜會美國國防部長馬提斯後表示，美方同意將在美、朝峰會上，要求北韓放棄對日本造成威脅的短、中程飛彈。

南韓在野黨與部分民眾同樣對金正恩的決定抱持懷疑態度，也凸顯文在寅推動兩韓和解政策存在的南韓國內政治風險。南韓最大在野黨「自由韓國黨」指稱，北韓已六度核試，乃實質的核武國家，故不再核試的意義不大，很可能只是金正恩的一場「偽裝秀」。保守右派的第二大黨「正確未來黨」批評，為了達到真正的和平，不該只是暫停核試，應宣布放棄核武。

首爾廿三歲學生金韓世（譯音）說，除非北韓的獨裁體制有所改變，否則不能完全信賴它講的任何話，因為它不是一個正常國家；他也不相信，南韓能與北韓建立正常的外交關係，亦無法保障南韓的安全。四十四歲的余榮周（譯音）說，若北韓未兌現承諾，就不該得到任何經濟上的好處。七十二歲的李正孝（譯音）說，南韓不能被騙，應從過去北韓毀棄的承諾中學到教訓。