北韓棄核？專家：金正恩權宜伎倆

2018-04-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓領導人金正恩廿一日宣布，即日起暫停核武及洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）測試，並關閉豐溪里核試驗場，為日後和平談判大開方便之門。然而，分析指出，金正恩的聲明「話中有話」，不能視之為「完全棄核」宣言，且平壤過去也曾使出棄核伎倆，以度過政權危機，此次亦不排除是換取解除國際制裁。

已掌握核武設計能力

美國科學家聯盟（ＦＡＳ）兼任資深研究員潘達（Ankit Panda）分析，金正恩願意做出承諾，是因為國家「已掌握核武設計能力」。事實上，北韓○六年以來六度核試，聲稱已可將標準化核彈頭裝載於短、中、長程及洲際彈道飛彈。潘達還說，印度和巴基斯坦分別在九八年前進行六次核試，之後未再進一步核試，但如今均被視為核武國家。北韓比兩國多了八年吸收核武技術，其掌握核武的能力不在話下。

針對北韓停止試射ＩＣＢＭ，潘達認為令人意外，因北韓迄今僅進行三次長程飛彈測試，且無一觸及核攻擊所需的飛行軌道。不過，倘若仍持有飛彈，北韓隨時可揚棄停止測試的承諾。北韓九九年曾經允諾中止測試飛彈，但○六年就反悔。

金的說法被過度放大

國際危機組織（ＩＣＧ）朝鮮問題專家葛林直言，看不出北韓往棄核邁進，北韓只是「宣布中止測試」，實際上為「重新宣告核武國家的身分」。美聯社亦認為，金歌頌北韓已在核力量建設上取得偉大勝利，卻未表明將拋棄現有核武，顯然是宣揚北韓為核武國家，告訴美國接受事實，並予平等對待。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院資深研究員波拉克表示，金正恩承諾無核化的說法，明顯被過度放大，尤其在最新聲明中，某些重大項目並未被排除，包括中止日本方面憂心的短、中程飛彈試射，停止生產用以製造更多核彈頭的可裂材料，以及停止製造長程飛彈等。麻省理工學院政治學者納蘭則說，北韓關閉豐溪里核試驗場，不代表不會在其他地點，或在大氣中進行核試。

值得注意的是，由於金正恩矢言今後將全力建設社會主義經濟，此次的重大讓步，很可能是在為接下來陸續登場的南北韓及美朝領袖峰會爭取談判籌碼，盼減輕國際社會對北韓的制裁。