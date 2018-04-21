柯米備忘錄 真有川普「妓」錄

2018-04-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國司法部十九日向國會呈交聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米的備忘錄，揭露他任內與美國總統川普的對話紀錄。資料顯示，川普曾要求柯米效忠，對洩密者及召妓醜聞深表關切。另外，川普還向柯米透露，俄羅斯總統普廷曾向他誇耀，俄國擁有「全世界最美妓女」。

柯米於去年二月八日的備忘錄記述，川普曾對他否認「黃金浴」召妓醜聞。美國網媒去年引述前英國情報人員調查爆料，川普曾受俄國當局招待下榻莫斯科酒店，當時他曾要求兩名妓女表演「黃金浴」（互相撒尿），在美國前總統歐巴馬夫婦睡過的床上小便。

根據備忘錄，川普否認召妓，隨後提到普廷曾說，「我們擁有全世界最美妓女」，但未提及兩人對話何時發生。事後，普廷駁斥上述傳言，自誇俄國妓女確實是世界最佳，但他質疑川普會否看上她們。

備忘錄還提到，川普曾告訴柯米，前國安顧問弗林有嚴重的判斷問題。柯米於去年五月遭川普開除，上述備忘錄是他在任內寫下。

對此，川普推文回應：「柯米備忘錄剛公開，清楚顯示沒有勾結、沒有妨害司法。他還洩漏了機密資訊，哇！獵巫還會繼續下去嗎？」彭博則引述消息人士報導，美國副司法部長羅森史坦上週已告知川普，他並非特別檢察官穆勒的通俄門調查目標。

針對司法挑戰，川普律師團隊已再添前紐約市長朱利安尼等三名成員。朱利安尼曾任檢察官，任職市長期間因處理「九一一」恐攻聞名，亦是川普堅定的支持者。他受訪時宣稱，希望一、兩週內結束通俄門調查。