時代百大人物年輕化 最小14歲

2018-04-21

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國時代雜誌（Time）十九日公佈二○一八全球百名最具影響力人物名單，其中，未滿四十歲的年輕人佔了四十五人，女性也多達四十五人，雙雙寫下該名單紀錄。上榜者包括今年佛州校園槍擊慘案中倖存、之後發起全國反槍運動的五名學生，以及美、中、日與兩韓領袖。

近半未滿40歲 女性多達45人

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，這是歷年來「最年輕的名單」，「我們也有十四歲的米莉．芭比．布朗（Millie Bobby Brown），她是史上最年輕的上榜人。我認為這反映了在我們文化中，影響力發揮的方式正逐漸改變。」布朗因演出影集「怪奇物語」（Stranger Things）而聲名大噪。

時代配合每位上榜人刊登特約撰述者的特稿。美國前總統歐巴馬表示，佛州帕克蘭校園濫射案的五名存活者霍格、卡斯基、柯林、溫德和岡薩雷茲成為全美反槍枝暴力「求生大遊行」的催生者，讓他感觸良深，「他們深具年輕力量：重新觀看世界、拒斥舊束縛、過時的慣例以及太常被裝扮成智慧的懦弱」。

推動反性騷運動Me Too的社運人士柏克（Tarana Burke）是當中上榜的女性。費森塔爾表示：「儘管在全球領袖階層上，我們距離性別平等的目標還很遙遠，然而今年榜中有空前多的女性，證明了是有超脫傳統權力結構，改變世界的方式」。

美國參議員克魯茲評論總統川普說：「川普正在做他被選來要去做的事：瓦解現狀。」脫北者李晛瑞評論北韓領導人金正恩說，「他比他的父親還惡劣」，是「地球上最危險的人物」。政治風險顧問公司歐亞集團總裁布瑞默指出，中國國家主席習近平成為終身統治者，華府的失能讓他得以將中國形塑為貿易與對抗氣候變遷的領導國，引領中國進入「新時代」。