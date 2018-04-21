北韓棄核 美軍不用撤？

2018-04-21

平壤疑以退為進 離間美韓

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統文在寅十九日在總統府青瓦台指稱，北韓願意完全放棄核武，也沒有提出美方無法接受的條件，例如撤離駐韓美軍，當作棄核的前提；北韓僅有兩大要求，分別是停止針對它的敵對政策，以及確保北韓體制安全。對文的說法，美國反應謹慎，據紐約時報報導，美國政府不認為這是北韓的讓步，因為二．八五萬名駐韓美軍撤離議題從未提交討論。分析家和前美國官員認為，這是平壤「以退為進」的策略，企圖分化亟於和北韓和解的南韓與美國之間的關係。

文在寅十九日說，北韓釋放出積極與國際社會對話的訊息，過去很多人臆測，北韓會持續要求國際間承認其核武國家的地位，以不擴散核武、凍結核設施為籌碼，與美方討價還價，惟北韓目前已表明完全棄核的意願。

逼美支持兩韓和平協定

據紐時報導，美政府官員表示，美國總統川普的終極目標仍是要求北韓放棄核子計畫，才會與北韓締結和平協定。金正恩以退為進的算計，恐對美方形成壓力，迫使華府支持兩韓簽署終止敵對狀態的和約。

分析家認為，金正恩視川金會為賦予他統治北韓及研發核武的正當性，平壤不太可能在未獲得報償下，白白交出其辛苦研發的核武。美國前總統歐巴馬的亞洲事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）指出，這是北韓典型、慣用的策略，使美方陷入不利處境，一旦華府拒絕簽署和約，就變成壞人。

一九九二與二○○○年時，北韓前領導人金正日就曾透過派特使前往美國，以及與南韓前總統金大中舉行兩韓峰會時，表達若華府願簽署和約，在兩韓統一後，為了東北亞的穩定，只要駐韓美軍的地位和角色轉變，那留著「也不錯」的立場。分析家說，即便北韓不反對美國駐軍南韓，可能也會要求駐韓美軍重新配置與大幅裁減。

南韓韓聯社報導，兩韓為文金會設定的三大議題為朝鮮半島非核化、建立永久和平機制、積極發展雙邊關係。南韓方面樂觀地認為，兩韓這次可望達成非核化的架構協議。