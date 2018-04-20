人造痣會變色 癌症早篩利器

2018-04-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕擔心癌症上身卻未及時發現嗎？可在惡性腫瘤生成初期發出預警的瑞士最新「生物醫學紋身」科技將有助緩解您的焦慮。此一科技利用植入體表的人造痣監測血中鈣離子，一旦濃度持續超標，將清楚變深色，可比傳統檢測方法更早發現癌症，十年內若順利應用於人類，有望成為大幅提高罹癌者存活率的一大利器。

高血鈣症乃癌症最常見代謝急症，研究人員指出，拿老鼠與豬隻試驗後，確定「生物醫學紋身」可在尚無任何病徵的早期階段，揪出最常見的攝護腺癌、肺癌、大腸癌和乳癌，這對遺傳性癌症帶因者尤為一大福音。由瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ＥＴＨＺ）研究人員發表的上述成果，十八日登上「美國科學促進會」旗下《科學轉譯醫學 》（Science Translational Medicine）期刊。

人造痣如同一種基因膠囊，內含基因改造細胞，它在血鈣持續超標的訊息傳遞後，活化黑色素合成的關鍵酵素「酪胺酸酶」，人造痣才會變成肉眼可察覺的深色。

參與這項研究的ＥＴＨＺ生物系統科學和工程學系教授佛斯埃格（Martin Fussenegger）表示，現代人一般是在腫瘤發展到造成問題才就醫，通常為時已晚；但「生物醫學紋身」若能取得足夠資金並進入人體臨床試驗階段，民眾十年後就可自行監控身上的人造痣變化，雖這種活細胞膠囊一次植入只能用一年左右，但有助及早就診，屆時有望大幅提升真正罹癌者的存活機率。