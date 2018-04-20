找太空生命 美行星探測器任務兩年

2018-04-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國航太總署（ＮＡＳＡ）十八日從佛羅里達州卡納維爾角，發射系外行星探測器「凌日系外行星巡天衛星」（ＴＥＳＳ），其造價高達三．三七億美元（約合九十九億台幣），將進行兩年的任務，旨在掃描外太空八十五％星體，探索太陽系外生命存在的可能性。

ＮＡＳＡ於美東夏令時間下午六時五十一分，發射民間「太空探索科技公司」研發的「獵鷹九號」火箭載運ＴＥＳＳ升空，旨在接替現役「克卜勒太空望遠鏡」的觀察工作，將著眼距離介於三十至三百光年遠的系外行星。

預計將發現兩萬顆系外行星

ＮＡＳＡ預計將發現兩萬顆系外行星，包括五十多顆地球大小的行星，以及五百顆地球兩倍大以內的行星，之後將由地面及太空望遠鏡進一步研究這些發現，包括岩石地形、星球大小及距離太陽遠近等宜居跡象。

ＴＥＳＳ長一．五公尺、寬一．二公尺、重三百六十二公斤，體積約是洗衣機大小，配備有太陽能板機翼，以及四個特殊相機，將耗費約六十天時間抵達地球與月亮間的高橢圓軌道，針對二十萬顆預先選定的恆星進行觀測。

將觀察凌日現象 聚焦「紅矮星」

ＴＥＳＳ將觀察「凌日現象」（Transit），意即掃描恆星是否有行星繞行，導致其亮度週期性下降，藉此科學家能推斷恆星大小、速度及其地特徵。ＴＥＳＳ將聚焦所謂的「紅矮星」，其大小、溫度及壽命都不及地球，但可能有地球大小般的岩石行星圍繞，其環境可能孕育生命。