土耳其總統擴權 大選提前一年半

2018-04-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其總統艾多根十八日宣布於六月二十四日提前舉行總統與國會大選，較原定大選日期提早一年半，形同出奧步殺得敵對陣營措手不及。土國提前大選意味總統權限擴大的新政治體制將提早生效，而批評家擔心，該新體制恐導致一人獨裁。

此一宣布不但將原訂二○一九年十一月三日投票的土國總統大選與國會大選，提前至今年六月二十四日，也意味在去年土國修憲公投中通過的政體轉型將提早落實。當時以些微差距過關的公投內容，包括土國政體從內閣制轉型為總統制、廢除總理辦公室以及削減國會權限，這些變革將隨下次選舉生效，意味土國在今年六月二十四日起將落實上述變革，屆時根據憲改內容，已執政十五年的艾多根可競選五年一任的總統兩次。

艾多根稍早曾表示無需提前大選，但近幾週來卻全國走透透與發表競選式演說，引發外界猜測大選恐將提前舉行。支持艾多根、已與艾多根的正義發展黨（ＡＫＰ）正式結盟拚選戰的民族行動黨（ＭＨＰ）的黨魁巴契利十七日語出驚人呼籲提前大選，艾多根隨即在與巴契利會面後宣布提前選舉。艾多根說，與巴契利磋商的結果是，他們決定在二○一八年六月二十四日週日舉行總統與國會選舉。

此外，提前大選也意味土耳其將在緊急狀態下進行投票。 土國自二○一六年七月十五日的流產政變後便進入緊急狀態，土國國會十八日通過續延緊急狀態三個月。

儘管土國各界對提前舉行總統與國會大選早有心理準備，但眼見約兩個月後便將投票，相較於執政黨的老神在在，時間倉促顯然令艾多根敵對政營措手不及。

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